OnePlus Buds Z2 – căști TWS ieftine și bune

Design Modelul primit de mine este pe negru, de data aceasta și, surprinzător, atât căștile, cât și cutia, sunt puțin mai grele decât cele pe alb. O fi de vină vopseaua, nu știu! Față de Buds Pro, sunt mai lunguiețe și mai puțin rotunjite. Cutia este mai îngustă, dar are dublul înălțimii celeilalte. Cu toate acestea, nu este dificil de transportat. Nu garantez asta pentru blugii mulati. 🙂

Cutia de încărcare are un LED de status pe partea frontală, care se aprinde alb când este în modul „pairing”, albastru când se împerechează cu un telefon, roșu când nu mai are baterie și verde când starea bateriei este bună. Pe spate avem port-ul USB-C de încărcare și butonul pentru pairing, pe care poți să îl folosești atunci când vrei să muți căștile pe alt dispozitiv. De altfel, căștile pot ține minte două dispozitive simultan și poți schimba rapid între ele printr-o atingere lungă a suprafeței tactile. Lucru care este de folos celor ca mine, care au telefon personal și de serviciu, ambele fără mufă Jack!

Din păcate, fiind negrul lucios, adună amprente într-un mare fel…

Utilizare

Pentru telefoanele OnePlus, pairing-ul se face automat, când ții cutia deschisă lângă smartphone. Pentru celelalte, există o aplicație dedicată – HeyMelody, pe care o puteți descărca din PlayStore sau AppStore. În cazul meu, atât pe iPhone 13 Pro Max, cât și pe iPhone SE 2020, chiar și cu aplicația respectivă, tot s-a realizat rapid acțiunea. Așa că nu am de ce să mă plâng. Diferența față de telefoanele OnePlus configurarea căștilor se face exclusiv din meniul Bluetooth. Meniul de setări oferă control asupra modurilor ANC și Transparență, dar nu și asupra modurilor audio: cinematic movie, immersive music și mobile gaming. Acestea sunt exclusiv pe aceste telefoane.

Sunt extrem de comod de purtat, indiferent că le porți pe ambele, sau doar una. Ba mai mult, dacă se uită la tine cineva direct din față, nici nu se observă.

Partea cu adevărat practică a acestora a fost acel ANC, care mi-a fost la îndemână în momentele în care aveam nevoie de concentrare, pentru teste sau alte lecturi de la cursurile la care am participat. Asta pentru că, deși îmi place să citesc chiar și când ascult muzică, la cursul de ITIL am preferat să am parte de liniște.

În apeluri se aude clar și pentru mine, dar și pentru interlocutor. La fel ca și la Buds Pro, dacă pui setarea ANC la maxim, se aude un anumit zgomot de fond la interlocutor.

Preț și disponibilitate

OnePlus Buds Z2 vor fi disponibile în România pe OnePlus.com la prețul de 99€, precum și în oferta partenerului local GSMnet, la prețul de 499 lei. OnePlus Buds Z2 va fi disponibil în Europa și Marea Britanie pe 20 decembrie în nuanța Pearl White, în timp ce nuanța Obsidian Black va fi pusă în vânzare pe OnePlus.com în luna ianuarie. Dacă optați pentru magazinul oficial, puteți folosi invitația de la noi, pentru a beneficia de 10 Euro reducere la accesorii.

Membrii Red Cable Club vor putea achiziționa noile căști OnePlus Buds Z2 la o reducere de 10%. Pentru a avea acces la reducere, utilizatorii trebuie să fie conectați la contul lor OnePlus și să viziteze pagina produsului OnePlus Buds Z2, unde vor găsi reducerea.

Ca și concluzie, recomand căștile acestea pentru toți cei care doresc un model TWS cu ANC (mamă, ce de prescurtări!) și nu au buget prea mare la dispoziție.