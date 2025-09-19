În ciuda noului parteneriat cu NVIDIA, Intel anunță că va continua să dezvolte plăci video dedicate

Cu toate că a intrat într-un parteneriat cu NVIDIA și nu a obținut rezultate satisfăcătoare cu propria gamă de plăci video Arc, Intel va continua să dezvolte GPU-uri dedicate. Acordul dintre cele două companii are ca scop, după cum a declarat și CEO-ul NVIDIA, creșterea cotei de piață a Intel și AMD în raport cu rivalul AMD și nu impune concesii pentru părțile implicate.

Cu alte cuvinte, Intel va veni cu procesoare cu grafică integrată NVIDIA RTX, însă va avea libertatea de a-și dezvolta în continuare gama sa de plăci video dedicate Arc. Conform declarațiilor reprezentanților Intel, investițiile în divizia Arc vor continua în același ritm ca până acum, iar parteneriatul cu NVIDIA nu va afecta în niciun fel planurile de viitor ale companiei. După cum au subliniat și aceștia, colaborarea cu NVIDIA este una complementară și nu are ca scop înlocuirea propriilor tehnologii grafice. Prin urmare, dezvoltarea GPU-urilor pe arhitecturile Battlemage și Celestial decurge normal, iar acestea vor fi lansate sub brand-ul Intel, la fel ca până acum.

Via Techspot