HUAWEI WATCH GT 6, oficial în România

Seria HUAWEI WATCH GT 6 a debutat la Paris și intră pe piața locală cu promisiunea de libertate, confort și autonomie mare pentru activități în aer liber și un stil de viață sănătos.

Noua gamă păstrează mixul clasic dintre design premium și funcționalitate din seriile GT, oferind până la 21 de zile de baterie și un GPS foarte precis, potrivit atât uzului zilnic, cât și sportului.

Sub carcasă, ceasurile folosesc o baterie de generație nouă, cu conținut ridicat de siliciu, structură pe straturi și formă optimizată, cu o capacitate cu 65% mai mare față de generația anterioară. Datorită acestor schimbări, WATCH GT 6 Pro și varianta de 46 mm ating până la 21 de zile în scenarii de utilizare redusă, iar ediția de 41 mm oferă până la 14 zile în utilizare normală, ceea ce le face potrivite pentru călătorii lungi și antrenamente fără grija încărcătorului.

Pentru poziționare, seria primește sistemul Sunflower îmbunătățit. În alergare, ciclism sau drumeții, precizia GPS devine esențială pentru siguranță și analiză: trasee cartografiate corect, ritm, distanță și diferențe de nivel măsurate mai fidel, atât în oraș, cât și în zone izolate.

La capitolul design, HUAWEI WATCH GT 6 Pro aduce o ramă în relief cu temporizator și un ecran cu 5,5% mai mare decât la generația trecută. Toată seria urcă luminozitatea până la 3000 niți pentru vizibilitate bună în soare direct. Materialele sunt premium: sticlă safir, carcasă din aliaj de titan de clasă aeronautică și spate din ceramică nanocristalină. Curelele includ țesătură maro, o brățară argintie stilată și fluoroelastomer negru, acoperind de la business la sport casual. Versiunea de 46 mm, inspirată de ciclism, vine pe verde proaspăt și o ramă în trei nuanțe în degrade, iar cea de 41 mm folosește un sistem pivotant al elementelor de prindere pentru o așezare stabilă și confortabilă pe încheietură.

Pe partea sportivă, HUAWEI WATCH GT 6 este prima serie cu funcția „cycling virtual power”, care estimează cu acuratețe aproape de contoarele dedicate puterea dezvoltată la pedalat. Rezultatul provine din simulări extinse și testări în tunel aerodinamic, ceea ce permite ajustarea fină a intensității și planurilor de antrenament. Sunt îmbunătățite și modurile pentru trail running, schi și golf, pentru o experiență mai „pro”.

La sănătate, noul sistem TruSense promite monitorizare mai profundă, cu detecție multidimensională și atenție permanentă pentru inimă și starea generală, zi și noapte. Apare și HRV pentru evaluarea stadiului de antrenament și optimizarea recuperării. Health Insights a fost refăcut pentru a integra emoții, antrenamente, sănătatea inimii și somnul, extrăgând tendințe relevante și oferind recomandări în timp real pentru obiceiuri mai bune, inclusiv somn de calitate. Magazinul vine cu peste 10.000 de „watch faces” create de designeri globali, utile pentru afișarea stării de sănătate, pași, stres sau prognoză meteo.

Prețurile pentru România sunt următoarele: WATCH GT 6 46 mm – de la 1249 lei, WATCH GT 6 41 mm – de la 1249 lei și WATCH GT 6 Pro – de la 1799 lei. Între 19 septembrie și 31 octombrie 2025, pentru achiziții din HUAWEI Store România (GT 6 și GT 6 Pro), clienții primesc o curea cadou, un cupon de 200 lei aplicat direct în preț și 10x puncte în HUAWEI Store. În plus, cei care își conectează ceasul la aplicația HUAWEI Health până la final de octombrie primesc 50% reducere timp de o lună și un an de acces la pachetele Watch Faces VIP. În cadrul aceluiași eveniment de la Paris au fost prezentate și HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH D2, seria de telefoane HUAWEI nova 14, căștile FreeBuds 7i și tableta MatePad 12 X, cu detalii locale ce vor fi anunțate ulterior.