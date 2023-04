Inapoi la Team Red – Radeon 7900XTX

V-as minti daca as spune ca am cochetat cu multe placi video. Am schimbat cateva modele, insa nu unele de top, facand tranzitia de la AMD la Nvidia sau invers periodic. Acum m-am intors inapoi la AMD, considerand ca sunt cea mai buna optiune din piata.

Prima mea placa video (sau pe care mi-o aduc aminte) a fost Nvidia FX5200. Era pe un sistem gata asamblat cumparat la vremea respectiva de la magazinele de la parterul blocurilor. Sigur va aduceti aminte de acele magazine. Mai aveam un HDD de 80GB si un procesor AMD Athlon 1400, single core la 1.4GHz. Chestia asta se intampla prin 2004.

Placa video avea 128MB, un bus pe 128 bit, 4 ROPS, 4 TMUS, 2 Vertex Shaders, 4 Pixel Shaders, procesor NV34 si era realizata pe 150nm.

Urmatoarea placa a fost un upgrade tarziu. Am sarit la AMD Radeon HD5670 de la VTX3D, fiind prima mea placa video cumparata din banii mei. Se intampla acum 12 sau 13 ani, prin 2010 sau 2011. Va dati seama ce insemna in 2010-2011 sa te joci pe Nvidia FX5200?

Placa de la AMD m-a impresionat, era normal sa fie asa. Chiar daca era un model ieftin, pentru mine a contat enorm ca ma puteam juca in rezolutie 1366 x 768 titluri cat de cat noi, cum era Mafia 2 de exemplu.

Placa asta avea 512MB sau 1GB, dar eu am gasit versiuna de 512MB la momentul respectiv. M-a costat 260 lei la PC Garage. Am gasit si comanda intre timp, fiind chiar prima mea comanda la PC Garage.

Dupa asta a urmat prin 2015 un upgrade la GTX750Ti, versiunea de 1GB, iar experienta cu placa asta a fost peste asteptarile mele. O consider si acum o placa foarte buna, chiar daca facea parte tot dintr-o gama accesibila. Placa asta a fost alaturi de mine in multe jocuri si chiar m-a ajutat sa editez multe review-uri video in ciuda specificatiilor tehnice slabe.

Placa venea cu tehnologii moderne, avea memorie GDDR5 la 5400MHz, CUDA, PhysX, TXAA, G-Sync si multe altele. Nu era deloc o placa rea si pentru rezolutia mea de nici macar Full HD era excelenta.

Mai tarziu se schimba situatia. Am reusit sa fac niste upgrade-uri mai mari, am trecut pe rezolutie 2K (am trecut si prin Full HD dar scurt timp), am schimbat sistemul si am ajuns sa imi comand prima placa mai serioasa. Tocmai s-a lansat AMD Radeon RX480, iar tot internetul ardea. Toti vorbeau despre ea. Am reusit sa prind un model foarte bun de la ASUS si abia atunci am inteles ce inseamna un model cu adevarat puternic.

Era o placa mare, nici nu mi-a incaput in carcasa si a trebuit sa folosesc flexul, la propriu, sa tai dintr-o carcasa Zalman Z9 si sa-i fac loc. Placa se incingea, avea temperaturi mari de rulare dar era destul de silentioasa.

Un pic mai tarziu am trecut la GTX 1060, iar de aici lucrurile devin mai familiare. Imediat dupa am facut saltul la RTX 3070 Founders Edition, pe care o consider si acum o placa foarte corecta si un best buy. Daca nu gasiti pe stoc modele din seria 40, mergeti fara stres pe seria anterioara, foarte buna in continuare. Sau…

…incercati alternativa de la AMD. Asa cum am facut si eu. Am renuntat la Nvidia, considerand ca saltul la noua seria RTX 40 nu merita pentru mine. Asa ca AMD mi s-a parut o optiune foarte buna si am ales Radeon 7900XTX. Nvidia ramane oricum lider pe laptop-uri, acolo unde AMD aproape nu exista.



Seria 7900 de la AMD a fost lansat acum cateva luni si sunt doar doua modele: XT si XTX. Sigur ati vazut deja review la ele de cand au aparut. Noi nu am prins nici un model la test, dar nu-i problema. Tot am facut rost de ele.

Pe scurt, cele doua placi lansate de AMD vin sa ofere o alternativa pentru cei care vor o placa video top, insa nu neaparat de la echipa verde. Pozitionarea lor in piata este foarte buna, cumva intre 4080 si 4090.

AMD a lucrat enorm la aceste placi si au adus imbunatatiri majore fata de generatia anterioara. Noua generatie RDNA 3 vine cu o performanta de peste 17% fata de RDNA 2. AMD a crescut Compute Unit de la 80 la 96, cantitatea de memorie L0, L1 si L2 a fost dublata, iar BUS-ul a crescut de la 256bit la 384 bit.

Au fost implementate mai multe ray accelerators pentru un spor de performanta de 80% in scenele complexe de ray tracing, pentru ca asta este viitorul. De asemenea, s-au realizat multe modificari la nivel de arhitectura si topologie, dar le gasiti mai jos in poza atasata.





Astea sunt informatiile oficiale prezentate de AMD, le gasiti si voi pe net.

Inainte sa ma apuc sa scriu si eu propriul review, m-am uitat cu atentie sa vad ce parere au si alte persoane din domeniu. Am citit de curiozitate zeci de review-uri ca sa ma conving ca nu gresesc.

RX 7900XTX este o placa extrem de performanta, dar nu atinge performantele lui RTX 4090. Ea se situeaza intre RTX 4080 si 4090, oferind performante mai bune decat 4080, dar sub 4090. In functie de joc si scenariu, are momente cand este mai slaba decat 4080 si mai buna decat 4090. Aici totul tine de optimizarea jocului si tehnologiile folosite.

Nvidia castiga acolo unde Ray Tracing este implementat in timp real si castiga la rezolutie mai slaba, cum ar fi Full HD sau QHD. Totusi, AMD are avantajul ca ofera performante mai bune in rezolutii ridicate, 4K de exemplu, si in jocuri fara ray tracing. Iar pretul este oricum mai mic in comparatie cu ce ofera Nvidia.

Eu am avut ocazia sa vad doua placi si sa ma joc cu ambele: varianta Gigabyte AORUS si varianta ASUS TUF. Ambele costa in jur de 7200-7300 lei, sunt uriase si nu incap in orice carcasa, aveti grija. Ca idee, cel mai ieftin RTX 4080 costa 7200 lei, iar cel mai ieftin RTX 4090 costa 9300 lei.

Chiar daca eu am testat implementari de top de la AMD, ele pleaca de la preturi mult mai mici. Cel mai ieftin 7900XT pleaca de la 4900 lei, iar cel mai ieftin 7900XTX costa de la 5900 lei. Deci diferente enorme de pret. Sunt 2300 lei diferenta intre RTX 4080 si 7900XT si 3400 lei diferenta intre RTX 4090 si 7900XTX.

Diferente intre placi, AORUS si TUF, exista la capitolul racire, in sensul ca Gigabyte ofera un radiator mai mare, dar doar cu putin. Ambii producatori ofera in pachet un sistem de prindere care sa tina placa in echilibru, sa nu se sprijine doar in surubul de pe carcasa si slot. Avantajul la ASUS este ca vine cu un opritor foarte misto si simplu de folosit care are si rol de surubelnita. E mult mai practic decat sistemul de la Gigabyte. Specificatiile fiecarei placi in parte le gasiti chiar pe PC Garage.

Fara sa vreau, am aproape tot sistemul ASUS: placa de baza, placa video, cooler. O sursa si o carcasa ASUS si gata 🙂

Fara alte discutii, aveti mai jos o lista cu jocurile testate de mine in rezolutie 2K si cu setarile grafice la nivel maxim. Absolut totul pe maxim.

Red Dead Redemption 2 – 73 FPS

Spider-Man Remastered – 86FPS

Forza Horizon 5 – 170 FPS

Death Stranding – 123 FPS

Shadow of the Tomb Raider – 128 FPS

Far Cry 6 – 99FPS

Toate jocurile au rulat cu setarile maxime posibile, absolut tot ce am putut seta pe ULTRA a fost setat. Ray Tracing activat in jocurile compatibile. Rezultatele mi se par exceptionale pentru acest nivel de setari, iar temperatura din load nu este deloc mare, in jur de 56-60 de grade.

Sunt mai mult decat multumit de placa video. Este mult mai puternica decat ma asteptam, iar pretul mi se pare imbatabil. Plus ca software-ul AMD aduce imbunatatiri constante placii video, deci peste ceva timp s-ar putea sa vedem performante si mai bune.