Incearca si TU Raiffeisen Digital Bank si poti primi 200 lei cu noua lor promotie

Raiffeisen Digital Bank este o banca digitala, o banca complet diferita de Raiffeisen Bank clasic – cu unitati fizice, dar care face parte din acelasi grup Raiffeisen Bank International. Ei bine, ei au acum o promotie de lansare prin care poti primi pana la 200 lei in cashback.

Despre Raiffeisen Digital Bank

Si ca sa continui introducerea despre RDB (Raiffeisen Digital Bank) pot sa va spun ca aceasta este o banca adevarata, cu licenta bancara, dar care are doar prezenta digitala. Cel putin pentru inceput, ei ofera conturi curente in lei fara nicio taxa: nu exista taxe de administrare de cont, de extrageri de la ATM, de schimb valutar (nici macar un comision) sau orice alta taxa.

O functionalitate faina

Iar pentru ca sunt noi pe piata, vor sa aduca si ceva nou fata de ceilalti concurenti pe piata. Iar aceasta functionalitate noua se numeste Pay&Rate. Ce face ea? Simplu, iti da posibilitatea sa acorzi un calificativ unui comerciant de la care tocmai ai cumparat. In scurt timp cei de la RDB vor putea folosi aceste calificative pentru a afisa public un top al comerciantilor de incredere. Cu ce e acest top diferit fata de alte topuri, va intrebati poate. Pai simplu: stim sigur ca topul acesta e dat de o comunitate de oameni care chiar au cumparat de la respectivele magazine.

Testeaza aplicatia si participa la promotie

Si cum sunt noi pe piata, au si o promotie pentru cei care doresc sa testeze aplicatia si contul curent. Toate detaliile, exact asa cum trebuie, mai jos:

„Raiffeisen Digital Bank AG (RDB) a lansat o promo╚Ťie prin care clien╚Ťii noi pot primi 50% cashback (p├ón─â la 200 lei) pentru tranzac╚Ťiile online ╚Öi utilizarea func╚Ťionalit─â╚Ťii unice ÔÇ×Pay&RateÔÇŁ. Promo╚Ťia este limitat─â la primii 2.000 de clien╚Ťi care ├«╚Öi deschid contul p├ón─â la 30 noiembrie 2023 ╚Öi ├«ndeplinesc criteriile de eligibilitate. Pentru a beneficia de oferta cu 50% cashback, clientul trebuie s─â deschid─â un cont curent pentru prima dat─â prin aplica╚Ťia Raiffeisen Digital Bank ├«n perioada 1 octombrie-30 noiembrie 2023 ╚Öi s─â utilizeze cardul virtual pentru minimum 3 cump─âr─âturi online. Contul este gratuit, iar deschiderea acestuia┬á dureaz─â c├óteva minute. Cardul virtual este disponibil imediat pentru utilizare ╚Öi poate fi ├«nrolat ├«n portofele digitale. Pentru a primi bonusul maxim de 200 lei, clientul trebuie s─â fac─â tranzac╚Ťii online eligibile de cel pu╚Ťin 400 lei ╚Öi s─â le evalueze utiliz├ónd Pay&Rate.”

Tot ceea ce trebuie sa faceti pentru a va inscrie in promotie, este sa va faceti un cont la ei plecand de la aceasta pagina.

Voi testa si eu si revin cu review

In final pot sa va spun ca mi-am instalat si eu aplicatia, si a fost foarte usor, iar acum incep sa o folosesc. Despre tot procesul de inregistrare voi reveni intr-un articol dedicat, insa va pot spune ca am reusit sa-mi deschid contul curent in sub 10 minute. Pasii sunt simpli si includ scanarea actului de identitate, un selfie pentru identificare si introducerea de cateva date. In final am avut acces la contul meu curent iar cardul l-am inrolat in Apple Pay, sa pot sa platesc cu el usor de fiecare data cand am nevoie.

Cumva avem si un city-break programat in curand asa ca o voi folosi si in strainatate, sa vad cum merge partea de schimb valutar automat – pentru ca nu ai cont decat in lei, deci schimbul se face singur.

Ca atare, in vreo luna maxim, revin cu un review cat se poate de detaliat despre utilizarea aplicatiei si cu exemple de folosire.

