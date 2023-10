Ce telefoane practice de la Motorola iti poti cumpara de Black Friday

Cand spui Motorola te gandesti imediat la primul telefon mobil comercial din lume. Lansat in 1983, Dyna TAC 8000X a scris istorie, iar Motorola continua si astazi sa ofere telefoane mobile. In prezent, Motorola ofera o gama variata de telefoane pentru orice tip de utilizator. Astazi o sa va arat trei modele pe care sa le luati in calcul.

Prin 2014 am testat Motorola G, care la vremea respectiva era un telefon de 999 lei. A fost un best buy, un echilibru perfect intre pret si specificatii si cu un soft care rula impecabil pentru acele vremuri. Era un telefon simplu, modest, foarte bun pentru activitatile de zi cu zi. De atunci am devenit fan Motorola (pentru a doua oara in viata).

Astazi avem G54, un telefon pe care il puteti comanda de Black Friday la un pret foarte bun. Momentan il gasiti la Altex la 1199 lei, dar s-ar putea sa aveti o surpriza placuta cat de curand.

Motorola ne-a demonstrat ca stie sa faca telefoane echilibrate in segmentul mid-range, iar G54 ofera fix ce ai nevoie. Are un design robust, tehnologie 5G ca sa ai viteze mari la internet,  256GB de stocare interna pentru toate pozele din concedii si 12GB RAM ca sa rulezi cat mai multe aplicatii.

Ca tot spuneam de poze, G54 are o camera principala de 50MP cu OIS si o camera ultrawide de 8MP. Procesorul este MediaTek Dimensity 7020, suporta card microSD, stie e-SIM iar design-ul telefonului este water repellent, adica nu retine apa pe el.

Ecranul este un IPS la 120Hz de 6.5 inch, iar bateria mi se pare una uriasa in acest segment. Cand toti vin cu baterii de 5000mAh, Motorola a pus una de 6000mAh care se si incarca la 33W si are si reverse wired.

Este un telefon ideal pentru cei care vor o autonomie cat mai mare la un pret accesibil.

Fix opusul lui G54 este Motorola Edge 40 Pro, un telefon high end care acum costa 3799 lei la Altex, dar si el va fi redus de Black Friday.

Acest flagship este dotat cu un ecran OLED la 165Hz cu tehnologie Dolby Vision, HDR10+, atinge 1300nits luminozitate maxima si este protejat de sticla Gorilla Glass Victus.

Dispune de SoC Snapdragon 8 Gen2 pe 4nm cu 256GB stocare si 12GB RAM sau 512GB stocare si 12GB RAM. Acest telefon va rula orice joc din magazinul Google, iar ecranul o sa va redea niste detalii incredibile.

Nici pe partea foto nu sa rau. Are trei camere foto: 50MP principala cu OIS, 12MP telephoto cu 2x zoom si 50MP ultrawide cu AF. Filmeaza inclusiv 8K al 30FPS sau 4K cu 60FPS, dar stie si sa filmeze 10-bit HDR10+. Este un telefon bine gandit pentru partea de foto, iar camera selfie are 60MP, deci puteti sa faceti video conferinte foarte clare.

Are protectie IP68 pentru apa si praf, iar baterie de 4600mAh stie sa faca multe lucruri. Se incarca rapid la 125W pe cablu sau 15W pe wireless, insa are reverse wired la 5W si reverse wireless la 5W. Deci poti incarca si alte dispozitive cu telefonul tau. Foarte tare!

Motorola razr 40 Ultra este telefonul pe care eu l-as cumpara ACUM! Tin minte cand eram copil ca toti oamenii importanti din jurul meu avea telefon cu clapeta, dar nu orice model. Doar bogatii aveau Motorola razr V3 in 2004-2005 si mi se parea un telefon spectaculos.

Astazi avem razr 40 Ultra, acelasi concept dar intr-o forma moderna. Este un telefon pliabil cu un ecran deschis de 6.9 inch de tipul LTPO AMOLED la 165Hz. Inchis are un ecran secundar de 3.6 inch tot AMOLED la 144Hz si protejat si el cu Gorilla Glass Victus.

Il poti folosi in orice format iti doresti, insa senzatia ca il deschizi ca pe vremuri si ca poti avea un telefon compact in zilele noastre, merita toti banii.

Precum era si V3 la vremea lui, razr V40 Ultra are un procesor puternic, Snapdragon 8 Gen1, 256GB/512GB memorie interna si 8 sau 12GB RAM.

Camera foto principala este de 12MP cu OIS, iar camera secundara este de 13MP ultrawide cu AF. Practic tot ce ai nevoie. Are difuzoare stereo, senzor de amprenta, baterie de 3800mAh cu incarcare la 30W si are carcasa water repellent.

Este un telefon performant, robust, exotic pentru vremurile noastre. Nu doar ca poti sa fii diferit, dar vei avea si un telefon aratos si puternic. Costa 4999 lei la eMAG si va recomand sa-l urmariti de BF.