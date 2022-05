Incepe productia pentru Galaxy Z Fold 4 si Flip 4

Samsung este singurul producator care isi permite sa lanseze modele pliabile in fiecare an. Deja o face de cativa ani, insa tot nu mi se pare ca lumea este entuziasmata. Productia pentru noile modele incepe acum si posibil sa le vedem lansate in toamna.

Samsung spera sa vanda 10 milioane de unitati de Z Fold 4 si Z Flip 4, impreuna. Actualele modele, adica generatia 3, sunt modele reusite si imbunatatite serios fata de generatia a doua.

Momentan nu avem informatii tehnice despre gen4, insa ne-am bucura daca Samsung ar mai oferi ceva in plus. Z Flip 3 este in prezent cel mai vandut pliabil, motiv pentru care Samsung a decis sa imparta productia 30% pentru Fold si 70% pentru Flip.

Cel mai probabil, noile modele vor veni cu preturi mai mici si hardware similar. Sunt asteptate in august.