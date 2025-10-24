A inceput Black Friday Devreme la PC Garage – primele produse la reducere

PC Garage incepe un Black Friday Devreme, menit sa ofere tuturor mai mult timp de alegere și o experiență de cumpărături mai relaxată. Astfel, pasionații de tehnologie pot profita din timp de reduceri semnificative la o gamă variată de produse.
Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil:
- PC Gaming BALAUR Alb Black Friday Edition, AMD Ryzen 5 9600X, 32GB DDR5, 1TB SSD, RX 9060 XT, RGB – Reducere 20%
- PC Gaming BALAUR Epic ProMax, AMD Ryzen 5 8600G, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060, RGB– Reducere 10%
- PC Gaming DRAGON Epic Black Friday Edition, AMD Ryzen 7 7800X3D, 32GB DDR5, 1TB SSD, RX 9070 XT, RGB– Reducere 20%
- Placa video Sapphire Radeon RX 9070 XT PULSE 16GB GDDR6 256-bit – Reducere 200 Lei
- Placa video Sapphire Radeon RX 9060 XT PULSE OC 16GB GDDR6 128-bit – Reducere 130 Lei
- Monitor LED LG Gaming UltraGear 27GS60F-B 27 inch FHD IPS 1 ms 180 Hz HDR FreeSync & G-Sync Compatible – Reducere 20%
- Monitor LED AOC Gaming 24G4X 23.8 inch FHD IPS 0.5 ms 180 Hz HDR G-Sync Compatible – Reducere 13%
- Laptop HP 15.6″ 250 G10, FHD, Intel Core i3-1315U, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel UHD, Free DOS – Reducere 200 Lei
- Tastatura Gaming Redragon Crescent Pro RGB Neagra Mecanica – Reducere 39%
- Mouse Gaming Redragon Trident Basic RGB Black – Reducere 35%
- Scaun gaming AQIRYS Calypso Black – Reducere 26%
- Casti Gaming AQIRYS Alya Wired White – Reducere 40%
- Casti Gaming Corsair HS80 Max Wireless Steel Grey – Reducere 48%
- Casti Gaming Redragon Carmen RGB Black – Reducere 37%
- Mouse pad SteelSeries QcK Heavy XXL FaZe Clan Edition – Reducere 37%
- Scaun gaming Corsair TC100 Relaxed – Reducere 17%
- Televizor LED Samsung Smart TV Crystal UE50DU8072U Seria DU8072 125cm negru 4K UHD HDR – Reducere 100 Lei
- Network Attached Storage Synology DS1621+ 4GB – Reducere 500 Lei
- Multifunctionala Epson EcoTank L6570 InkJet CISS, Color, Format A4, Duplex, Wi-Fi– Reducere 550 Lei
- Aer conditionat Tesla Superior TA36QQCT-1232IAWT, 12000 BTU, A++/A+, Wi-Fi, Inverter – Reducere 250 Lei
