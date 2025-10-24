OpenAI cumpără Sky, o interfață AI pentru Mac

OpenAI a anunțat achiziția Sky, o interfață de inteligență artificială destinată utilizatorilor de Mac, care promite să transforme modul în care utilizatorii interacționează cu aplicațiile și datele lor.

Această mișcare face parte din strategia OpenAI de a extinde accesul la tehnologiile AI și de a integra inteligența artificială în fluxurile de lucru cotidiene.

Sky oferă o experiență intuitivă, combinând funcționalități avansate de căutare, organizare și automatizare, toate bazate pe AI. Interfața este concepută pentru a ajuta utilizatorii să găsească rapid informațiile de care au nevoie și să-și optimizeze productivitatea pe Mac.

Achiziția reflectă angajamentul OpenAI de a aduce AI-ul mai aproape de utilizatorii finali, integrându-l în ecosistemele software populare. Detaliile financiare ale tranzacției nu au fost dezvăluite.

Sursa