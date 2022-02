Intel Arc Alchemist apare într-un prim unboxing

Plăcile video de la Intel sunt la doar câteva luni distanță, iar specificațiile și performanțele acestora sunt deja cunoscute din leak-uri. Intel Arc Alchemist, vârful de gamă al seriei, a apărut chiar într-un unboxing în urmă cu câteva zile. Discutăm despre un engineering sample folosit pentru testare internă, însă e de ajuns cât să ne facem o idee despre răcire, alimentare și output video.

Just fyi I have no idea where this is from. pic.twitter.com/QEJs7D7Tmb

— Ayxerious (@ayxerious) February 5, 2022