Intel si ARM colaboreaza pentru a realiza chipset-uri mobile

Intel a anuntat un parteneriat strategic cu ARM, astfel ca vom vedea SoC-uri Intel pentru platforme mobile si cu consum redus de energie, bazate pe procesul 18A.Colaborarea vizeaza strict partea de chipseturi mobile cu nuclee ARM, iar mai tarziu se vor extinde si catre alte domenii precum automobile, centre de date, IoT si aplicatii aerospatiale si guvernamentale.

Pe partea cealalta, ARM va folosi tehnologii de la Intel in nuclee Cortex, pentru extra putere si performante mai bune. CEO-ul Intel, Pat Gelsinger, considera ca prin aceasta colaborare se vor deschide noi optiuni si abordari.

Intel are in plan sa se extinde in Uniunea Europeana si in Statele Unite, parte din strategia IDM 2.0, echilibrand astfel lantul de aprovizionare si ar putea face fata mai bine cererii uriase de cipuri.