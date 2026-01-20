Inteligența Artificială și „supraviețuirea celor mai adaptați”

Un raport global Randstad arată că patru din cinci angajați se așteaptă ca inteligența artificială să le schimbe munca de zi cu zi, iar Generația Z este cea mai îngrijorată.

În același timp, aproape jumătate dintre participanți cred că tehnologia va aduce mai multe beneficii companiilor decât oamenilor. Mai există și un decalaj de percepție: aproximativ nouăzeci și cinci la sută dintre angajatori anticipează creștere în acest an, dar doar cincizeci și unu la sută dintre angajați împărtășesc acest optimism.

Cerința pentru competențe legate de „agenți” de inteligență artificială a crescut accelerat, anunțurile de angajare care solicită astfel de abilități urcând cu o mie cinci sute optzeci și șapte la sută. Randstad notează că, în medie, tehnologia schimbă sarcinile și procesele – nu doar înlocuiește locuri de muncă -, iar mulți angajați își caută singuri oportunități de perfecționare pentru a ține pasul.

Contextul pieței amplifică anxietatea: companii mari au anunțat concedieri și restructurări, iar la nivel internațional se vorbește tot mai mult despre nevoia de recalificare pentru a evita pierderea ritmului. În același timp, lideri economici subliniază că multe organizații nu sunt încă pregătite pentru valul de schimbări adus de inteligența artificială.

În fața acestor tendințe, devine credibilă ideea că „supraviețuiește cel mai adaptabil”. Vulnerabilitatea scade dacă transformăm instrumentele noi în aliați direcți ai muncii noastre: redefinim procesele pe care le gestionăm, începem cu două-trei sarcini repetitive pe care le asistăm prin inteligență artificială, măsurăm economiile de timp și calitate și împărtășim rezultatele în echipă. Apoi trecem de la utilizare punctuală la orchestrare: stabilim reguli clare de folosire, verificare și confidențialitate, conectăm instrumentele la date curate și construim un mic proiect pilot cap-coadă. În paralel, ne completăm competențele prin cursuri scurte și prin proiecte reale – exact direcția în care merg și angajatorii, care renunță treptat la „scara clasică” de carieră și încurajează portofolii de abilități.

Pe scurt, cel care știe să combine omul cu tehnologia este cel care câștigă timp, relevanță și reziliență.

Sursa