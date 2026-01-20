Renault intră pe piața de drone

Renault va colabora cu Turgis Gaillard pentru a produce drone la cererea statului francez.

Proiectul este coordonat de agenția de achiziții a armatei, iar constructorul auto spune că a fost ales pentru experiența în producție la scară mare și controlul costurilor. Compania nu a făcut publice valoarea contractului și numărul de aparate, dar a confirmat că inițiativa este în lucru.

Presa din Franța a scris că producția în serie ar putea avea loc la uzinele Renault din Le Mans și Cléon, însă grupul nu a confirmat aceste locații până la finalizarea consultărilor interne. Relatările indică un potențial contract de aproximativ un miliard de euro pe zece ani, sub supravegherea autorității militare, și o prognoză de producție care ar putea ajunge până la 600 de unități pe lună dacă vor exista comenzi. Și, la cum arată lumea noastră acum, nu pare că vor duce lipsa lor. 🙁

Dimensiunile și rolul dronelor nu au fost detaliate oficial de companii. Surse din industrie menționează o dronă tactică de aproximativ zece metri anvergură, proiectată pentru misiuni de lovire, supraveghere și culegere de informații, cu prime livrări de aparate de test pentru armata franceză încă din vara anului 2026, dacă programul avansează conform calendarului.

Contextul politic și industrial explică graba Parisului: în iunie anul trecut, ministrul francez al apărării a vorbit public despre un parteneriat între un mare producător auto și o firmă de apărare pentru a accelera producția de drone, inclusiv în beneficiul Ucrainei. Renault a confirmat ulterior că a fost contactată de minister pentru a-și pune expertiza de producție în slujba unei noi filiere de drone.

Deși pare o mișcare hazardată, eventual una patriotică și politică, pentru a salva guvernul lui Macron, greu încercat de ceva vreme încoace, aceasta ascunde și o parte strategică. Mai exact, Renault pare să fi identificat o zonă în care poate crește acolo unde alți constructori auto europeni ezită, într-o perioadă cu presiuni pe vânzările tradiționale.

Mișcarea îmi amintește de pariul făcut cu Dacia: un brand considerat cândva „cenusăreasă” a devenit „prințesa” grupului după ce a fost industrializat cu disciplină de cost și volum. Dacă aceeași rețetă de producție simplificată și ritm susținut se aplică și la drone, Renault poate câștiga o poziție solidă într-o piață aflată în plină creștere, în timp ce își păstrează miezul de activitate în industria auto, așa cum subliniază și conducerea companiei.

Oare cât va dura până la primele drone low-cost Dacia Logan? 🙂

Sursa