De ce investește NASA într-o rețea 4G pe lună?

Zilele trecute a fost mare vânzoreală în media online legat de proiectul NASA de a instala antene 4G pe satelitul natural al Terrei. Cu toate acestea, majoritatea publicațiilor au tratat subiectul ca unul de can-can, cu accept pe partea de senzațional. Nimeni nu a explicat DACĂ sau DE CE este nevoie de 4G pe lună…

Ei bine, pentru că v-am obișnuit deja să nu vă livrăm doar știri, ci să le și explicăm, haideți să analizăm situația mai în detaliu.

În primul rând, trebuie să pornim de la motivația administrației americane de a investi în programul lunar. Ei bine, principalul motiv este… orgoliul național. De data aceasta, spre deosebire de perioada Războiului Rece, nu se mai bat cu URSS pentru supremație, ci cu Republica Chineză. Aceștia au reușit în premieră, la început de 2019, să aselenizeze pe partea ascunsă a Lunii. Cum până la alte corpuri cerești, fie ele planete sau luni ale acestora, este încă dificil de ajuns, luna noastră este cea mai la îndemână pentru o astfel de bătălie.

Apoi, deloc de neglijat, este aspectul economic. Pe satelitul nostru natural se regăsesc destule resurse naturale care pot fi minate relativ ușor și fără a afecta mediul terestru. În contextul tot mai vizibil al problemelor de mediu, devine tot mai clar că mutarea unor exploatări pe lună este pasul logic. Dacă amintim și că acolo încă mai sunt disponibile materii prime aflate pe Terra la capătul de linie al exploatării, înțelegem și mai bine interesul american pentru Selena.

Helium-3 este un izotop ușor stabil al heliului cu doi protoni și un neutron. În afară de protiu, heliul-3 este singurul izotop stabil al oricărui element cu mai mulți protoni decât neutronii. Acesta a fost descoperit în 1939 pe Pământ și recent pe Lună. Rușii au deja un plan de a-l folosi la centralele lor nucleare. Singura lor problemă este dată de faptul că, momentan, le este cam imposibil să ajungă (singuri) acolo.

A! Să nu uit – momentan, cel mai mare exportator de metale rare, extrem de necesare în industria IT sau electronică este… (drum roll) China.

Deși lăsat la final, un alt motiv important este cel științific. NASA are nevoie de o bază lunară pentru a putea testa capacitatea speciei umane de a se adapta la viața pe o altă planetă, în condiții total diferite de cele de pe Terra. Degeaba am putea să zburăm chiar mâine până pe Marte, dacă oamenii nu ar fi capabili să se adapteze la o altă forță gravitațională, la lipsa unei atmosfere sau la radiații mult mai mari. Plus că, ar fi mult mai simplu ca viitoarea misiune marțiană să plece de pe Lună, pentru că gravitația mai mică ar presupune un consum mai mic de combustibil la lansare.

Ei bine, punând toate cele de mai sus cap la cap, este clar ca lumina zilei că NASA are nevoie de o rețea de comunicații pentru viitoarea misiune umană, pentru navigația roverelor sale și pentru a trimite date mai clare mai repede pe Pământ. De ce nu a implementa 5G, ați fi tentați să întrebați… Păi, cele mai importante motive ar fi lipsa unor utilizatori multiplii (pentru că Luna nu este populată și, când va fi, nu va fi la același nivel ca pe Terra), lipsa vegetației sau a clădirilor care să ecraneze sau să blocheze comunicațiile, tehnologia deja existentă, precum și consumatorii mici de date mobile de acolo. Cu toate acestea, NASA nu exclude un upgrade la acestă nouă tehnologie, în anii care vor urma.

Nokia a fost compania aleasa de Agenția Spațială Ameriacană pentru a implementa sistemul de comunicații. Anterior, prin 2018, Vodafone UK se lăuda că urmează să facă acest pas.