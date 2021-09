iPhone 13 Pro Max este probabil smartphone-ul cu cea mai mare autonomie dintre toate telefoanele

iPhone 13 Pro Max este unul dintre cele mai bune telefoane la capitolul autonomie. Dintre toate telefoanele existente pe piata. Intr-un test comparativ, acesta a atins 10 ore de autonomie intr-o utilizare continua.

Ca sa nu fiu inteles gresit cand spun ca are cea mai mare autonomie, ma gandesc ca este clar vorba despre o comparatie cu alte modele flagship din prezent. Nu comparam cu telefoane care au baterie de 10.000mAh sau cu Nokia 3310.

Trecand peste asta, testul comparativ intre cele mai noi modele de iPhone ne arata clar ca nu conteaza cati mAh are bateria atata timp cat in practica lucrurile sunt clare. iPhone 13 Mini este probabil telefonul care a surprins pe toata lumea cu autonomia lui ridicata vs generatia anterioara. Totusi, campionul ramane 13 Pro Max cu 10 ore de utilizare, fiind astfel unul dintre cele mai bune telefoane la acest capitol, poate chiar cel mai bun.