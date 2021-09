OPPO Reno6 și OPPO Reno6 Pro sunt disponibile de astăzi în magazinele din România

Am testat și noi, la rândul nostru, câteva modele de la OPPO. Ultimul a fost Reno 5 Lite, pe care Alex l-a întors pe toate fețele. Astăzi însă vorbim despre OPPO Reno6 și Reno6 Pro, care sunt deja disponibile în magazinele din România.

După perioada de precomenzi, pe care producătorul o anunța un succes, modelele Reno6 și Reno6 Pro sunt disponibile deja pe piața internă.

Smartphone-ul Reno6 5G este disponibil la partenerii OPPO din România într-un pachet atractiv împreună cu căștile Enco Air și accesoriul de fitness OPPO Band cadou. Echipat cu capabilități AI de vârf pentru a oferi o experiență video superioară pasionaților de portret, Reno6 5G are o o arhitectură de camere cu senzori de 64 MP, 8 MP și 2 MP, iar camera selfie are 32 MP. În plus, Reno6 este echipat cu un senzor dedicat de temperatură a culorii, care captează culorile mai precis.

Totodată, Reno6 5G se remarcă printr-un design retro ultra-subțire și elegant, cu o grosime de 7,59 mm și cântărind doar 182 g. Acesta vine cu tehnologia OPPO Glow design care creează un efect subtil de strălucire, fără amprente și este rezistent la pete. Telefonul integrează un procesor Mediatek Dimensity 900 5G, are o rată de refresh a ecranului de 90Hz și un display captivant cu rezoluție Full HD+, de2400×1080 mp.

Căștile OPPO Enco Air W32 vin cu tehnologie super rapidă de încărcare, astfel că doar 8 minute de alimentare asigură o autonomie de playback de 8 ore. În plus, acestea beneficiază de tehnologie de anulare a zgomotului susținută de inteligența artificială și au o latență redusă, fiind astfel potrivite și pentru sesiuni de gaming.

OPPO Band cu ecran AMOLED de 1,1 inci, monitorizează continuu saturația de oxigen, oferă monitorizare a pulsului în timp real și 12 moduri de antrenament. Brațara este rezistentă la apă până la o adâncime de 50 metri.

Reno6 Pro este disponibil cu căștile Enco Free 2 W52 cadou ți este un model care vine cu un sistem de patru camere cu AI, cea principală fiind de 50 MP, iar camera selfie de 32MP. Avem parte și de un senzor interesant pe partea de foto – Sony IMX766 cu dimensiunea de 1 / 1,56 ” și este echipat cu tehnologia DOL-HDR, focus Omni All-Pixel, precum și altele caracteristici. În plus, acesta înglobează și un senzor dedicat de temperatură a culorii, care ajută la captarea mai precisă culorile.

Reno6 Pro menține designul subțire și ușor, cu o grosime de 7,99 mm și cântărind doar 188 g De asemenea, acesta moștenește designul unic OPPO Glow în două noi culori spectaculoase – Arctic Blue și Lunar Grey.

Telefonul este echipat cu procesor mid-range Snapdragon 870 5G Mobile Platform și cu un procesor Kryo 585 CPU de ultimă generație, care poate rula până la 3,2 GHz – cea mai mare viteză de procesare atinsă până în prezent în segmentul mobile.

De asemenea, dispozitivul beneficiază de 12 GB RAM și include tehnologia dezvoltată de OPPO, RAM Expansion, despre care am scris deja.

Căștile OPPO EncoFree 2 dispun de un procesor cu trei nuclee care reduce până la 42 dB2din zgomotul ambiental. Acestea sunt create în parteneriat producătorul danez de sisteme Hi-Fi Dynaudio, pentru a reda întocmai sunetul natural al fiecărui instrument în parte. Tehnologia personalizată de amplificare a sunetului compensează sunetul pe baza sensibilității urechii, astfel încât muzica sună la fel de de bine.