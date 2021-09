Avem deja prima comparatie intre iPhone 13 Pro Max si Galaxy S21 Ultra. Rezultatul? Unul previzibil.

Povestea se repeta. Culori naturale pe iPhone, claritate, rezultate bune in low light. Samsung are culorile suprasaturate, o procesare mai agresiva, dar per total ambele telefoane sunt bune. Desi Samsung a castigat cu 1 punct diferenta (mi se pare oricum subiectiv rezultatul) ambele telefoane exceleaza.

Asteptam Pixel 6 care le va bate pe toate 🙂