iPhone 15 – ne pregatim de lansare si stim deja majoritatea specificatiilor

iPhone 15 urmeaza sa-si faca aparitia in septembrie, deci in foarte scurt timp. Intre timp au aparut pe internet numeroase informatii despre noua serie, iar cea mai recenta informatie confirma ramele din titan si marginile mai inguste din jurul ecranului.

Pe langa asta s-a mai zvonit ca preturile vor fi mai mari cu aproximativ 200 de euro, insa nu as crede ca va avea loc o scumpire atat de mare. Totusi, cred ca vor fi probleme cu stocurile si de aceea v-am recomandat AICI ce sa faceti daca vreti sa puneti mana pe un nou model de iPhone.

Revenind la specificatii, iPhone 15 Pro ar putea folosi rame din titan pentru a fi mai usor si mai rezistent. Tot versiunea Pro ar putea veni cu un ecran dus si mai mult in extremitati, iar celebrul slider pentru mute va disparea si va fi inlocuit de un buton programabil.

Vom vedea si portul USB C, dar probabil doar pe versiunile vandute in Europa. Sper sa nu se intample asa si TOATE telefoanele sa vina cu USB C. Cat despre scumpirea mentionata mai sus, ar putea fi valabila doar pentru variantele Pro Max, insa puneti un mare semn de intrebare aici.

Dynamic Island va veni acum pe toate modelele, nu doar pe Pro-uri, iar toate ecranele vor avea acum 120Hz. Uraaa! Pe langa toate acestea si pe langa un procesor nou, noile modele ar putea veni si cu o memorie RAM mai mare. Pe partea de camere foto s-ar putea sa nu vedem schimbari majore, poate doar un zoom mai mare pe modelele Pro si Pro Max.