Halo 2 MCC ar putea fi lansat maine

Dupa Halo: Reach si Halo 1, al doilea titlu cronologic al seriei ar putea fi lansat maine pe PC.

Halo The Master Chief Collection a fost anuntat de Microsoft cu foarte mult timp in urma si promitea sa aduca intreaga colectie Halo in varianta remastered pe PC. Desi Halo Combat Evolved si Halo 2 au fost lansate initial pe PC in 2001, respectiv 2004, restul titlurilor au ocolit PC-ul si au fost lansate doar pentru consola Xbox a celor de la Microsoft. Master Chief Collection rezolva aceasta problema in mare parte. Spun in mare parte pentru ca momentan Halo 5 nu se afla in pachet – este singurul din serie care nu a fost confirmat.

The Master Chief Collection este disponibil pe Steam la pretul de 40 de euro. Momentan se poate juca Halo Reach si Halo Combat Evolved in varianta remastered, iar avand in vedere ca Halo CE e fost lansat peste noapte anul acesta in martie, e posibil ca Halo 2 sa-si faca debutul la fel, mai ales daca luam in considerare mesajul de mai jos de pe Twitter. Dupa lansarea lui Halo 3 si Halo 4, pachetul va fi complet.

Titlurile pot fi cumparate si individual contra sumei de 10 euro per joc, iar cei care detin abonamentul Xbox Game Pass Ultimate il vor primi gratis.