Top jocuri PC si console confirmate pentru 2021

Cel mai asteptat joc al ultimilor 5 ani s-a lansat de curand si a fost un adevarat taifun de dezamagiri si nervi. Da…este vorba despre Cyberpunk 2077. Dar industria gaming-ului nu s-a terminat nici nu a inceput cu acest titlu si merge inainte. Haideti sa vedem ce titluri au fost confirmate pana acum pentru 2021.

Jocurile nu sunt puse intr-o anumita ordine si contine titlurile importante stiute pentru 2021 pana la data postarii articolului. In caz ca am ratat vreunul, il puteti mentiona in sectiunea de comentarii si il voi adauga in lista 🙂

Hitman 3

Cheliosul cu codul de bare pe ceafa revine in al treilea titlu sandbox din seria reimaginata si inceputa in 2016. La fel ca celelate doua titluri sandbox, jucatorul primeste libertate totala si isi poate asasina victimele prin cele mai variate metode. Nivelul de rejucabilitate oferit de acesta este enorm si va recompensa cei mai rabdatori si buni strategi asasini virtuali. Veteranii seriei, printre care si eu, probabil ne aducem aminte ca in trecut seria Hitman era mult mai liniara si concentrata pe o poveste, iar Blood Money a fost cireasa de pe tort. Se va lansa pe 20 ianuarie pentru toate platformele mari: PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 si Google Stadia. Mie unul mi-e dor de coloana sonora fenomenala a lui Jesper Kyd.

Outriders

Desi ar fi trebuit sa-l putem juca deja, Outriders a suferit o amanare si speram sa-i fie de folos. Dezvoltat de People Can Fly, cunoscuti pentru seria Painkiller devenita un cult-classic si pentru Bulletstorm, Outriders este un third-person-shooter cu elemente de RPG. Acesta este dezvoltat pe motorul grafic Unreal Engine 4 si va avea coloana sonora compusa de celebrul Inon Zur, care a mai lucrat la Dragon Age 1 si 2, Fallout 3 sau Fallout:New Vegas. Noua data te lansare este 2 februarie si se va putea juca pe PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 si candva mai tarziu pe Google Stadia.

Pana acum nu m-a impresionat ce am vazut din el si voi astepta sa vad ce vor spune gamerii despre el dupa lansare.

Halo Infinite

Titlul care ar fi trebuit sa fie magnum opus-ul pentru noile console Xbox va fi lansat conform noilor declaratii Microsoft in trimestrul 3 sau 4 al lui 2021 dupa ce lansarea initiala a fost abandonata. Primul trailer in-game pentru Halo Infinite a lasat jucatorii cu gura cascata, dar al doilea trailer care a prezentat gameplay-ul a impartit parerile, unii spunand ca nu arata deloc next-gen, in timp ce altii erau multumiti de aspectul grafic al jocului. Acum dupa ce am reusit sa joc intreaga serie pe PC, am inteles de ce Halo a fost un titlu cu asa o greutate pe console si asteptam cu nerabdare sa vad cum se prezinta Infinite. Secventele de gameplay m-au lasat oarecum indiferent la „cald”, in ziua cand a fost lansat trailerul. Uitandu-ma din nou la cateva luni distanta insa, cand hype-ul s-a mai potolit sunt de parere ca s-a exagerat raportat la partea grafica iar jocul nu arata deloc rau si nu sunt sigur ca mutarea ferestrei de lansare ii va fi benefica. Fiind un produs Microsoft, se va lansa exclusiv pentru PC, Xbox One si Xbox Series S/X.

Far Cry 6

Seria Far Cry, la fel ca seria Assassin’s Creed a ajuns la pragul epuizarii. In 2004, nu cred ca cei de la Crytek isi imaginau asa o viata lunga pentru Far Cry, atunci cand au lansat primul titlu si au lasat cu gura cascata pe multi datorita graficii excelente. Far Cry 2 a introdus conceptul de open-world in serie si a pus accentul pe realism, iar Far Cry 3 a reimprospatat seria printr-un scenariu demn de blockbuster si un villain pe care nu-l vom uita niciodata. Din pacate, din punctul meu de vedere de la Far Cry 3 inainte, lucrurile au cam stagnat. Am jucat Far Cry 4 in totalitate, Primal l-am sarit complet, iar de Far Cry 5 m-am plictisit dupa 2 ore. Far Cry 6 insa are potential, deoarece pare legat de Far Cry 3 si s-a bucurat de o fereastra de dezvoltare mai lunga. Plus, il are ca antagonist si pe Giancarlo Esposito, cunoscut de multi pentru rolul din Breaking Bad. Initial era programat pentru 18 februarie 2021, dar a fost amanat din cauza pandemiei. Eu unul cred ca se va lansa in 2021 si va fi disponibil pentru PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5, Google Stadia si Amazon Luna.

Horizon Forbidden West

Forbidden West este continuarea excelentului Zero Dawn lansat in 2015 pentru Playstation 4 si in 2020 pentru PC. A fost considerat unul dintre cele mai bune jocuri disponibile pe PS4 si speram ca partea a doua sa fie la fel de buna. Forbidden West este asteptat in 2021, iar o data exacta de lansare nu a fost facuta publica. Se va lansa exclusiv pentru Playstation 4 si 5.

God of War Ragnarok

„Boy, come here!” – reboot-ul seriei God of War din 2018 a fost un succes extraordinar si a dovedit ca jocurile single-player nu sunt moarte. Noul Kratos introdus in 2018 a prezentat o poveste mult mai personala si matura, care a fost primita cu bratele deschise de toata lumea, iar finalul a lasat semne clare de „to be continued”. Ragnarok este asteptat pana la finalul anului 2021 pe Playstation 5. Exista sanse ca jocul sa fie lansat si pe Playstation 4, dar nimic oficial in acest moment.

Deathloop

Anuntat in cadrul E3 2019, personal si uitasem de acest titlu aflat in dezvoltare la Arkane Studios. Nu s-a discutat de el, iar acum vad ca exista si secvente de gameplay pe internet. Cei responsabili de campania de marketing nu si-au prea facut temele. Arkane Studios ne-au adus Dishonored, Prey 2017, iar veteranii probabil isi aduc aminte de ARX Fatalis. Deathloop este un titlu FPS care pare sa imprumute elemente din jocurile dezvoltate anterior de Arkane si a fost dezvoltat in jurul conceptului de calator in timp. S-ar putea sa aiba asemanari si cu filmul Edge of Tomorrow, in care protagonistul se trezeste in aceiasi zi de fiecare data cand moare, fiind blocat intr-un bloc temporal. Ce am vazut pana acum nu mi s-a parut deosebit, dar conceptul suna foarte bine. Vom avea sansa sa-l testam incepand din 21 mai 2021 pe Playstation 5 si august 2021 pe PC.

Resident Evil Village sau Resident Evil VIII

CAPCOM a reusit sa refaca seria Resident Evil relevanta dupa esecul lui Resident Evil 6, odata cu introducerea celui de-al saptelea titlu in serie si cu remake-urile pentru primele 3 jocuri din serie. Village va continua firul narativ din Resident Evil 7 si o va face din nou din perspectiva FPS. Este asteptat in 2021 pentru PC, Playstation 5 si Xbox Series S/X.

Shadow Warrior 3

Aventurile lui Wang nu s-au terminat, iar Shadow Warrior 3 este asteptat in 2021, pe platforma Unreal Engine 4. Titlul FPS va pastra acelasi umor specific seriei si va introduce noi elemente de gameplay care par a fi inspirate pe alocuri din Doom Eternal. Este dezvoltat de Flying Wild Hog care au fost responsabili si pentru primele doua titluri, precum si pentru Hard Reset. O parte dintre membrii au lucrat la primul The Witcher. Va fi disponibil pe PC.

Evil West

Evil West a fost anuntat recent, la The Game Awards 2021 si este dezvoltat tot de Flying Wild Hog. Este un third person shooter, iar protagonistul m-a facut sa ma gandesc la Victor Vran si Van Helsing. Il asteptam in 2021 pentru PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5.

Gotham Knights

Batman e mort, iar Gotham trebuie in continuare protejat de raufacatori. Gotham Knights este urmatorul titlu in universul DC planificat pentru lansare in 2021. Asteptarile mele pentru acest titlu au fost uriase dupa seria Batman Arkham dezvoltata de Rocksteady aproape in totalitate, dar trailerul de debut m-a dezamagit foarte tare. Dezvoltatorul lui Gorham Knights este WB Games Montreal, cei care s-au ocupat si de Arkham Origins. Am un sentiment ca se va intampla similar cu Avengers, sper sa ma insel. Va fi dipsonibil pentru PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Stalker 2 ar putea vedea lumina zilei anul viitor, confirmat momentan doar pentru Xbox Series S/X si cel mai probabil va ajunge si pe PC. Nu se cunosc foarte multe detalii despre el, titlul fiind anuntat in cadrul Xbox Showcase 2020. Va folosi motorul grafic Unreal Engine 4 si nu va faceti sperante prea mari ca va respecta lansarea programata pentru 2021, sa nu uitam istoria primului titlu.

Evil Dead: The Game

Nu este prima oara cand filmele Evil Dead primesc un joc video, Evil Dead Regeneration a fost lansat in 2005 si a fost pe placul fanilor. Bruce Campbell revine in pielea personajului Ash Williams pentru PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 si Nintendo Switch in 2021.

Back 4 Blood

Valve in continuare nu doreste sa ne ofere nici un pic de satisfactie si are o problema cu cifra 3, care desi in basme aduce noroc. Astfel, in continuarea absenta a lui Left 4 Dead 3, Back 4 Blood pare jocul care ar fi trebuit sa poarte numele respectiv, fiind dezvoltat de Turtle Rock Studios. Acestia au lucrat si la L4D 1 si 2, deci sa nu va mirati la asemanari izbitoare in secventele de gameplay prezente mai jos. Il astept cu bratele deschise pe 22 iunie pe PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5.

Psychonauts 2

Psychonauts revine in 2021 pe toate platformele importante, mai putin Playstation 5? A fost confirmat pentru PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4. Ramane de vazut daca fanii cult-classicului lansat in 2004 ii vor da o sansa.

Returnal

Disponibil in exclusivitate pentru Playstation 5, Returnal este un third person shooter cu tenta horror SF, programat pentru lansare in martie.

Senua’s Saga Hellblade 2

Un alt titlu care ar fi trebuit sa fie piesa de rezistenta in cadrul lansarii noilor console Xbox Series S/X a suferit o amanare. Asteptat initial in noiembrie 2020, acesta va fi cel mai probabil lansat in 2021. Hellblade 2 continua aventurile lui Senua din primul joc, bazat pe mitologia nordica. Jocul foloseste Unreal Engine 5 si va fi lansat si pe PC.

Warhammer 40.000: Darktide

Left 4 Dead in universul Warhammer 40.000? Da va rog! Darktide este un titlu co-op in 4 jucatori, formula similara cu Left 4 Dead sau Warhammer End Times Vermintide. De fapt si dezvoltatorul este acelasi: Fatshark, care a produs Vermintide 1 si apoi a slefuit reteta in Vermintide 2 se va ocupa si de Darktide. Lansarea este planificata pentru 2021 si va fi disponibil pentru PC, Xbox Series S/X.

Mass Effect Legendary Edition

Cu un nou Mass Effect confirmat, care sa speram ca spala amaraciunea lasata de Andromeda, ce moment mai bun sa rejoci trilogia originala decat acesta? Mass Effect Legendary Edition este varianta remasterizata a indragitei trilogii si va contine toate DLC-urile aferente jocului plus texturi 4K si rezolutii inalte. Este asteptata in primavara lui 2021 pentru PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5.