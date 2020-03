Ce va jucati in perioada asta?

Vom trece cu bine testul numit coronavirus daca vom respecta niste reguli care nu sunt foarte dificile si nu ne lasam sufocati de cantitatea de informatie care circula pe internet.

Singura modalitate in care putem lupta la ora actuala este izolandu-ne la domiciliu. Da, pare greu, mai ales pentru 2 saptamani. Hai sa facem timpul acesta sa treaca mai rapid, iar eu va voi recomanda cateva titluri pe PC pe care le voi juca in perioada urmatoare. In primul rand ma vor tine in casa, iar in al doilea rand ma vor deconecta putin de la haosul provocat de pandemie in aceste zile.

Inainte de a incepe lista, bineinteles ca va recomand ca la fiecare 50 de minute sa va ridicati de pe scaun si sa incercati sa faceti macar 5 flotari si 5 genuflexiuni pentru a va pune sangele in miscare, sa deschideti geamul sa luati o gura de aer si sa nu uitati sa va mentineti pe langa maini si perifericele PC-ului cat mai curate. A fost dovedit ca mouse-ul si tastatura contin milioane de bacterii.

Voi incepe prin a va recomanda Xbox Games Pass Ultimate care contine o serie de jocuri pe care le puteti juca atat pe PC cat si pe Xbox. Printe cele care sunt disponibile la ora actuala se numara: Metro Exodus, Gears 5, Age of Empires I si II Definitive Edition, Forza Horizon 4, A Plague Tale:Innocence, Frostpunk, Halo MCC si recent lansatul Ori and the Will of the Wisps. Gasiti aici instructiuni cum cumparati abonament pe 3 luni si cum il instalati pe Windows 10. Eu am reinnoit chiar astazi abonamentul si m-a costat 110RON. 37 de lei pe luna, mai ieftin decat un abonament Netflix :).

Ieri, pe 13 martie tocmai s-a lansat Borderlands 3 pe Steam si la 30 de euro ma bate gandul sa-l cumpar cum am jucat toata seria.

Unul dintre cele mai asteptate jocuri ale anului – Doom Eternal se lanseaza vineri, pe 20 martie. Rip & Tear Doomslayers!

Half Life face o revenire cu Alyx, un titlu VR care da din nou speranta fanilor ca si Half Life 3 poate va vedea lumina zilei. HL:Alyx se lanseaza pe 23 martie.

Lansat proaspat si gratuit – Warzone – modul Battle Royale pentru Call of Duty Modern Warfare 2019 este un titlu bun pentru pasionatii multiplayer.

Revin la un titlu mai vechi pe care nu l-am jucat si doresc sa-i dau o sansa: Devil May Cry V.

Sper ca lista sa va fie de folos. Voi ce titluri mi-ati recomanda?