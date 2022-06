Kate Bush din nou in topuri cu melodia Running Up That Hill

Pentru ca este sambata consideram ca putem sa facem abstractie de la stirile din IT. Kate Bush este pe locul 1 in Spotify cu melodia Running Up That Hills, initial lansata in anii ’80.

Se afla din nou in topuri dupa atatia ani datorita serialului Stranger Things de pe Netflix, unde actiunea are loc in anii ’80, iar melodiile din serial sunt tot din aceeasi perioada. Tinerii au descoperit melodii din anii 1980 in acest serial, iar cea mai populara este Kate Bush cu melodia mai sus mentionata.

In serial puteti gasi mai multe melodii din respectiva perioada: Tarzan Boy, Dream a Little Dream of Me, California Dreaming sau Play with me de la Extreme.

Serialul vi-l recomand, este foarte bun. De asemenea, va recomand sa reascultati sau sa descoperiti abia acum daca sunteti mai tineri, melodia Wuthering Heights tot de la Kate Bush, o capodopera.