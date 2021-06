AMD a lansat FidelityFX Super Resolution- adica o forma proprietara de DLSS

AMD a lansat astazi propria alternativa la tehnologia DLSS de la Nvidia. Denumita de AMD FidelityFX Super Resolution (prescurtat FSR), este o tehnologie care iti creste numarul de cadre pe secunda folosind puterea disponibila mult mai eficient.

FSR este o tehnologie open sourse dedicata upscaling-ului si conceputa pentru a creste numarul de cadre pe secunda pastrand aceeasi calitate video.

AMD spune ca ofera o performanta de pana la 2.4 ori mai amre in 4K pe anumite titluri comparativ cu rezolutia nativa. FSR va putea fi integrat atat in jocuri mai vechi cat si in titlurile din viitor.

Peste 40 de dezvoltatori intentioneaza sa sprijine si sa integreze FSR in cele mai noi titluri. Incepand de astazi, FSR este disponibil in sapte jocuri: Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, 22 Racing Series, Terminator: Resistance si The Riftbreaker.

FSR poate fi descarcat gratuit pentru comunitatea AMD GPUOpen. Mai multe informații despre FSR, inclusiv imagini și o listă cuprinzătoare a dezvoltatori și ce au implementat noua tehnologie, pot fi găsite aici. Puteți descărca cea mai recentă versiune a software-ului Radeon de aici.