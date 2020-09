XPG a lansat SSD-ul Gammix S50 Lite, un model pentru gameri si in general pentru lumea eSports. Promite viteze foarte mari si are interfata M.2.

Noul SSD are format M.2 si interfata PCIe 4 x4 si promite viteze de 3900MB/s la citire si 3200MB/s la scriere. Performante de citire si scriere aleatorii sunt de pana la 490K/540K IOPS, oferind utilizatorilor avantajul transmisiilor de date accelerate, pentru productivitate si divertisment excelent.

„Odata cu lansarea S50 Lite, ne extindem oferta de SSD-uri PCIe 4.0 pentru a raspunde cerintelor si nevoilor utilizatorilor mainstream, indiferent daca lucreaza sau se joaca”, a declarat Ibsen Chen, Director Marketing de Produs ADATA. „Cu sprijinul partenerilor nostri strategici de la Silicon Motion, am investit in dezvoltarea unui SSD de ultima generatie accesibil si care ofera performante

exceptionale.”

„Suntem foarte incantati de faptul ca ADATA a lansat noul SSD GAMMIX S50 Lite alimentat de noul controler PCIe Gen4 SM2267 de la SMI”, a declarat Nelson S. Duann, Senior Vice President Marketing si R&D la Silicon Motion. „Ca partener de lunga durata, Silicon Motion ofera intregul suport pentru a indeplini cerintele ADATA legate de calitatea ridicata, astfel ca noul GAMMIX S50 Lite si SM2267 ofera utilizatorilor experiente imbunatatite si performante ridicate.

In plus, datorita controlerului SM2267 si a unui design termic optimizat, S50 Lite este cu pana la 20% mai rece, oferind o stabilitate ridicata. In combinatie cu Dynamic SLC Caching si Host Memory Buffer, S50 Lite ofera performante superioare fata de SSD-urile SATA si este compatibil cu PCIe 3.0, pentru usurinta in utilizare si confort.