OnePlus 8T devine oficial luna viitoare

Data lansarii a fost confirmata chiar de OnePlus printr-un nou teaser care este interpretabil.

OnePlus 8T se va lansa pe 14 octombrie, iar teaser-ul lansat indica faptul ca OnePlus ar avea armele indreptate spre Samsung si telefoanele lor Ultra.

Cu ceva timp in urma, un leakster spunea ca nu vom avea un OnePlus 8T Pro anul acesta. Teaser-ul cu #UltraStopsAtNothing ar putea indica mai multe variante: un OnePlus 8T Ultra sau un OnePlus 8T cu o camera foto de 108MP sau zoom 50-100X sau de ce nu, toate aceste variante? Poate nici una.

Vom vedea pe 14 octombrie.

This time round, #UltraStopsAtNothing. Are you ready for the #OnePlus8T?

— OnePlus (@oneplus) September 21, 2020