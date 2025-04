S-a lansat Insta360 X5 – camera asta s-ar putea sa fie un hit

Nu am detinut niciodata o camera de actiune, insa camera asta imi place tare mult. Lansata ieri, aduce imbunatatiri semnificative fata de modelul anterior, X4. Cred ca o sa ii acord o sansa, chiar daca am nevoie de ea o data sau de 2 ori pe an.

Insta360 X5 are doia senzori de 1/1.28 inch si filmeaza mult mai bine in lumina scazuta. Are si un mod PureVideo unde se utilizeaza un AI care sa reduca zgomotul si sa optimizeze imaginea in lumina scazuta.

Poate filma 8K al 30FPS, 5.7K la 60FPS si 4K la 120FPS. Practic poti sa ai slow motion in 4K. Poate realiza si fotografii la 72MP si permite inregistrarea simultanta a unui clip 360 si a unui normal, plat.

Bateria este de 2400mAh si ofera 185 de minute de inregistrare in functie de rezolutie, iar rezistenta este certificata IP68, deci rezista la scufundari de pana la 15 metri.

Costa 550 de dolari in varianta de baza sau 660 de dolari daca alegi varianta cu selfie stick extensibil, protectii pentru lentile si o husa de transport. Poti alege si un kit de inlocuire a lentilelor care costa 30 de dolari, iar bateriile suplimentare costa 45 de dolari fiecare.