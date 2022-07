HTC a lansat tableta A101

HTC a lansat de curand un nou telefon, iar astazi vedem si o tableta. Este un model cu ecran de 10.1 inch si rezolutie Full HD si cu procesor slab, care ar trebui sa ofere o performanta cel mult modesta.

Are o platforma Unisco T618, una foarte slaba si veche care abia merge pe telefoanele ieftine chinezesti. Are 8GB RAM cu 128GB stocare si baterie de 7000mAh cu incarcare la 10W. Are margini foarte groase in jurul ecranului si arata fix ca o tableta de acum 6-7 ani. Va fi lansata prima data in China la un pret de 1700 lei aproximativ si cu Android 11.

Este o tableta slaba, urata si scumpa.