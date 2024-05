HMD lansează Pulse+ Business Edition și serviciul FOTA pentru clienți enterprise

Human Mobile Devices (HMD) a anunțat astăzi lansarea modelului HMD Pulse+ Business Edition, primul dintr-o nouă gamă de smartphone-uri dedicate segmentului enterprise. Alături de acest nou dispozitiv, HMD a introdus și serviciul HMD FOTA (Firmware-Over-The-Air) destinat clienților business.

HMD Pulse+ Business Edition vine cu o serie de caracteristici menite să sporească eficiența și securitatea organizațiilor. Dispozitivul este proiectat pentru a fi reparat acasă (RIY – „Repair it Yourself”), oferă cinci ani de actualizări de securitate și o garanție extinsă de trei ani. Aceste funcționalități, împreună cu opțiuni avansate de securitate precum blocarea dispozitivului cu PIN și criptarea pin pad-ului, fac din HMD Pulse+ Business Edition o alegere atractivă pentru companiile care doresc să-și optimizeze costurile și să asigure protecția datelor.

Serviciul HMD FOTA permite clienților enterprise să gestioneze și să actualizeze de la distanță versiunile de software Android pentru întreaga flotă de dispozitive. Această soluție centralizată facilitează menținerea securității și a actualizărilor software fără a perturba activitatea zilnică. FOTA oferă flexibilitate prin setarea actualizărilor obligatorii, programarea update-urilor în perioade de liniște și posibilitatea de a sări peste actualizările incompatibile.

Lucrăm îndeaproape cu clienții noștri și răspundem frecvent la solicitările acestora. HMD Pulse+ Business Edition răspunde unor nevoi cheie ale segmentului enterprise, inclusiv eficiența, securitatea și durabilitatea, datorită caracteristicilor dispozitivului: este proiectat pentru a putea fi reparat acasă, vine cu o garanție extinsă și actualizări constante de securitate. La HMD, am dezvoltat o gamă de smartphone-uri special-concepute pentru utilizarea în mediul de afaceri, îmbunătățite prin serviciul HMD FOTA, care permite managerilor IT să controleze eficient actualizările dispozitivelor, a declarat James Robinson, Senior Vice President for Enterprise la HMD.