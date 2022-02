Licenta pe viata la Windows 10 pentru doar 13 euro – reduceri de 91%

De Valentine’s Day, vip-cdkdeals ofera reduceri de pana la 91% la licentele si nu doar pentru Windows. Gasiti licente pentru diferite programe la preturi foarte mici.

Windows-ul este vedeta, iar W10, cel mai popular de pana acum, poate fi cumparat pentru doar 13 euro. Il activezi si ramane al tau, iar cand W11 va ajunge la tine sub forma de update poti sa-l instalezi linistiti caci licenta de W10 va activa automat si W11. Sunt oferte bune si la pachetele Office.

Nu uitati sa folositi codul de reducere AN35 Acesta il bagati in cosul de cumparaturi inainte sa comandati. Aveti o sectiune dedicata pentru cod de discount. Altfle nu se vor aplica preturile afisate.

Repet, aveti sectiune pentru a introduce codul de discount fix ca in imaginea de mai jos. Pentru ca multi ne atentionati ca preturile nu sunt cele din articol incercam sa scoatem in evidenta ca fara acel cod preturile nu se vor schimba, nu vor fi reduse.

Dupa ce primesti licenta pe mail in scurt timp, trebuie sa o activezi in Windows. Cautati Setari si mergeti la About —> Product Key And Activation si apasati pe Change Product Key. Acolo bagati codul de licenta cumparat.