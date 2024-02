Logitech MX Master 3S review: mouse perfect pentru productivitate

De ceva vreme folosesc pentru lucrul de zi cu zi exclusiv acest mouse de la Logitech, adica MX Master 3S. Iata parerea mea despre el.

Nu pot sa ma declar neaparat un testor de mauși, insa clar pot sa spun cu mana pe inima ca de cand folosesc eu calculatorul, si sa tot fie vreo 27 de ani, au trecut multi pe la mine. Incepand de la cei „cu bila” pe PS2 si pana la acest MX Master 3S, un mouse wireless care stie atat bluetooth cat si conexiune prin dongle-ul propriu.

Impreuna cu el am testat, deja timp de cateva luni, si o tastatura mecanica wireless Logitech MX Mechanical despre care o sa va vorbesc in alt review dedicat. Insa haideti sa vorbim acum despre mouse, cu bune si cu… mai putin rele, ca n-am mai nimic de zis. Si o sa le iau pe rand, „cu liniuta”, ca la scoala.

Conectivitate

Folosesc zi de zi, la munca, un laptop cu Windows cuplat la un monitor USB-C. De aceea am apreciat ca are si dongle si blueetooth si se poate conecta pana la 3 dispozitive diferite, intre care poti sa faci switch folosind butonul de pe spate. Ei bine dongle-ul il tin in hub-ul USB de la monitor, si daca trec pe Mac OS (laptopul meu personal) automat va merge mouse-ul si pe acesta.

Insa cand plec de la birou pot conecta acelasi mouse, prin bluetooth, la oricare din cele doua laptop-uri. Si tot ceea ce trebuie sa fac e sa schimb dispozitivul curent.

Ce mi-ar fi placut aici: mouse si tastatura pe acelasi dongle. Uite ca am gasit si un mic minus (sau poate nu am stiut eu cum sa fac) dar mi-ar fi placut sa pot conecta si mouse-ul si tastatura Logitech (de care va spuneam anterior) folosind acelasi dongle, nu fiecare cu dongle-ul lui.

Autonomie baterie

Sincer va zic ca habar n-am cat tine bateria, dar va pot spune cu mana pe inima ca sigur trece de 3-4 saptamani fara probleme. Iar cand e gata, tot ceea ce trebuie sa faci e sa introduci un cablu USB-C in partea frontala a mouse-ului si iti poti continua treaba pana cand acesta se incarca.

In plus, zic ei, ca n-am testat, daca-l incarci 1 minut il vei mai putea folosi inca 3 ore. Numai bine asa iti termini ziua de munca sau ajungi pana la pauza de masa, asta daca te deranjeaza cablul infipt in el.

Ergonomie si confort

Pana acum e cel mai confortabil si ergonomic mouse pe care l-am folosit vreodata pentru ca:

Mana mea sta foarte odihnita pe el

Are o gramada de butoane utile: si cel mai des le folosesc pe cele de next si prev de sub scroll-ul orizontal

Click-urile sunt extrem de fine si cizelate. Se aud incet si calitativ.

Scroll-ul este si el foarte precis si placut. Insa il suport doar in varianta cu „trepte”, nu si in varianta „continua” in care nu ai feedback

Ce mi-ar fi placut aici: sa am aceleasi setari si pentru scroll-ul orizontal, adica sa am parte de acelasi feedback.

Aplicatie si setari

Logitech are si o aplicatie numita Logi Options+ pe care o poti folosi pentru diverse setari la dispozitivele de la ei. Si pe langa setarile standard, care nu-s putine deloc (si o sa va las cateva in imaginile de mai jos) poti sa pui la punct si actiuni smart, care sa faca diverse lucruri cand apesi in moduri diferite butoanele de pe el.

Recunosc, inca nu am folosit functia de Smart Actions dar posibil pe viitor sa doresc sa-mi cresc productivitatea astfel. Daca o sa o fac si cred ca va merita, revin cu un articol dedicat doar despre asta.

De asemenea, tot folosind aplicatia Logi Options+ ai parte de FLOW, o functie care-ti permite sa te muti cu mouse-ul de pe un calculator pe altul fara sa apesi absolut niciun buton.

In fine, ideea e ca posibilitatile de personalizare folosind aplicatia lor sunt nelimitate. Efectiv poti sa faci cam orice iti trece prin cap folosind butoanele de pe mouse.

Concluzie si pret

Cum probabil v-ati dat seama din titlu, concluzia mea e simpla: pentru mine, cel putin acum, e mouse-ul perfect. Imi fac treaba excelent cu el, e confortabil si tine bateria mult. In plus, il pot conecta la mai multe PC-uri ceea ce e perfect si pentru lucrul de acasa cat si pentru cel in deplasare.

Mouse-ul in culoarea gri (ca exista si pe alb) costa 450 lei la eMAG.