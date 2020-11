Si ne-am luat „încălțări” noi

Pentru ca e weekend, profit de ocazie si va povestesc un subiect care are legatura cu lumea IT pe alocuri, dar si cu alte pasiuni ale noastre, ale fiecarui membru al echipei si in mare parte a multor barbati: automobilele.

Cristi a fost primul membru al echipei care si-a schimbat masina, in noiembrie 2019 va povestea impresiile lui dupa primii 1000 de km alaturi de noua Skoda Kodiaq.

Gabi v-a povestit anul acesta prin aprilie intentia de a-si cumpara o masina, iar in octombrie si-a cumparat un Renault Megane 3. Mai multe puteti afla in articolul dedicat aici.

Darius si-a achizitionat un Renaul Zoe electric si v-a povestit despre el aici.

Razvan si-a luat un Audi A3 sportsback 35 tfsi mild hybrid.

Imediat dupa articolul initial al lui Gabi din aprilie, eu v-am povestit aventurile mele legate de achizitia unei masini si ca voi reveni cu actualizari cand masina este gata.

Masina este acum gata (de fapt de 2 saptamani), a durat mult mai mult decat ma asteptam prepararea ei din motive de logistica, dar pot spune ca dupa 2 plimbari prin natura, masina ma multumeste. Masina in cauza este un Nissan Patrol Y61 din 2005 cu motor diesel de 3.0 si 160 cai putere, Euro 3, inmatriculata ca autoutilitara cu 4 locuri. Desi pe actele de Belgia masina era autoutilitara cu 5 locuri, cei de la RAR au considerat ca 4 locuri in masina imi ajung.

Ca sa lamuresc niste aspecte pe care sigur le voi vedea in sectiunea de comentarii: imi pasa de mediul inconjurator, iar masina aceasta nu va fi folosita in oras in primul rand datorita dimensiunilor si in al doilea rand pentru ca nu acesta a fost scopul achizitiei. In oras ma deplasez cand imi permite vremea cu bicicleta, iar in rest cu Citroen-ul C3 al prietenei pe care posibil sa-l schimbam la anul cu o Dacie Duster sau ceva mic pentru oras si electric. Nu am renuntat nici la Suzuki Samurai, pe care posibil sa-l tin ca sa-l predau generatiei urmatoare. Momentan l-am retras in garaj deoarece are nevoie de niste revizii si pana la primavara ii ofer atat lui cat si portofelului meu o pauza.

Am cautat o masina pentru excursii lungi, sigura, spatioasa, fiabila, robusta si bineinteles sa mi se incadreze in buget. Desi visez si astept cu nerabdare sa vad cum va fi Ineos Grenadier, cu siguranta nu ma voi putea apropia ca pret de el si nu sunt genul care sa-si faca rate pentru o masina. A fost achizitionata pentru scopuri reacreative si pasiune, nu pentru utilizare zilnica.

N-am ales alte variante precum Nissan Navara, VW Amarok, Toyota Hilux sau Ford Ranger care au norme de poluare mai bune datorita bugetului si a electronicii. Da…si Nissanul ales de mine are electronica dar este la un nivel mult mai simplu decat al celor mentionate. Plus ca nici unul nu mai are punte fata rigida, ci brate independente care desi ajuta la confort, te restrictioneaza la garda la sol si sunt mai „fragile” decat puntile rigide. Iar puntile rigide de Patrol au un renume foarte bun in lumea pasionatilor de 4×4 si off-road.

Fiind vorba de o masina second, chiar daca vanzatorul a fost foarte in regula, masina nu a fost in totalitate lapte si miere. Asul meu din maneca a fost tata, de la care am mostenit pasiunea pentru masini de teren si care s-a ocupat de „autobuz” cum i se spune. El este si cel care mi-a preparat Suzuki-ul Samurai si nu stiu daca altcineva ar mai fi avut rabdarea si meticulozitatea lui in a-mi prepara masinile.

Astfel, problema a aparut la coloana vertebrala a masinii, problema cunoscuta la modelul Patrol si anume sasiul. Acesta a fost dat cu ceara pentru a acoperi urmele de rugina. Din fericire, sasiul nu a fost afectat puternic de rugina, ci doar superficial, dar a fost nevoie de multa munca de chinez batran pentru a-l curata de ceara si a elimina rugina fara un elevator. Masina este de provenienta Belgia, iar acolo se foloseste agresiv sarea pe asfalt in sezonul rece. Orice masina second achizitionati din tarile nordice, este recomandabil sa o ridicati pe elevator si verificati pe dedesubt. Degeaba arata interiorul curat si intretinut daca sasiul este putred, e o masina compromisa. Aceste aspecte insa le vei afla odata ce incepi sa cauti masini si sa discuti cu oamenii.

Problema sasiului ruginit sau chiar copt in unele cazuri insa nu este ceva doar in cazul Nissan-ului Patrol si este raspandita la multe masini de teren. Cererea si oferta de masini de teren a explodat odata cu ridicarea starii de urgenta si este plin de anunturi de genul masina impecabila, fara rugina. Majoriteatea pozeaza exteriorul si interiorul masinii, dar prea putini pozeaza sasiul.

In afara de aceasta, alta problema aparuta si clasica pentru Patrol a reprezentat-o traversa frontala, pe care tata a reparat-o. Problemele s-au terminat aici.

Acum, cati bani am mai investit in masina de la momentul achizitiei si pana acum? In aprilie estimam 5000 de euro si nu am fost departe de adevar: consumabilele, accesoriile, inmatricularea si absolut tot ce s-a achizitionat pentru masina m-a costat rotund 4900 euro. Masina a fost 10600 euro, deci total 15500euro. Atentie insa ca aici nu intra nici un fel de manopera! Probabil pentru manopera as mai fi pus minim 3000 de euro la pretul final.

Tot ce am cumparat a fost gandit la fel ca masina: un raport calitate/pret/nevoi cat mai echilibrat. Daca ar fi sa separ revizia si consumabilele de imbunatatirile aduse, vorbim de 1000 euro. Restul de 3900 euro au fost investiti in troliu, anvelope, suspensie, navigatie cu Android ( inca nu am montat-o, voi reveni cu un review odata ce e sus), lada frigorifica pentru overlanding, sufe, ocheti, topor, lopata, proiectoare, etc. Singura achizitie majora care a mai ramas este cortul pe plafon, pe care il voi achizitiona anul viitor.

V-am lasat mai multe poze din timpul „lucrarii”. Intr-adevar veti spune ca nu se observa multe schimbari, deoarece cele importante n-au fost facute la vedere.

Dupa aproape 1000 de km parcursi cu masina, pot spune ca inca nu m-am obisnuit cu dimensiunile ei si am impresia ca nu incap pe o singura banda. Parcari laterale inca nu am indraznit sa fac, iar ca lungime noroc cu senzorul de parcare. Consumul mixt mi-a iesit 15%, dar ma repet ca vorbim de o masina destinata pasiunii, nu una sa o fatai 2-3km zilnic prin oras.

Ca incheiere, ma simt responsabil sa fac cateva precizari care pe mine m-au tinut departe de probleme in aventurile de pana acum: