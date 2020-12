Prezentare memorii XPG Spectrix D50 Xtreme – 4800MHz

Ne pregatim cu pasi repezi sa faci trecerea la memorii DDR5, insa pana atunci putem experimenta frecvente foarte mari chiar si pe actualele memorii DDR4. XPG by ADATA a lansat un kit de memorii foarte performant pe care vreau sa vi-l prezint.

Se numeste XPG Spectrix D50 Xtreme si este un kit de 16GB formati din 2 unitati de 8GB. Sunt printre cele mai performante memorii disponibile pe piata si pot fi folosite atat pe platforme Intel cat si pe platforme AMD.

Aceste memorii ies in evidenta prin design si prin specificatii, ele avand o frecventa de baza de 4800MHz, una foarte mare care cu siguranta o sa puna in valoare orice platforma AMD.

Design-ul este unul original. Memoriile sunt acoperite de un radiator din aluminiu care ajuta la racire, insa acesta este finisat atat de bine incat este pur si simplu o oglinda. Cand sunt montate in unitate (acum depinde si de cat de curata este unitatea voastra) se va reflecta in ele placa de baza. Chiar sunt interesante.

Au iluminare RGB care poate fi sincroniztata cu cea a altor componente. De exemplu la mine s-au sincronizat automat cu placa de baza, nu ma intrebati cum ca nu am pus nici un soft. Dar RGB-ul placii mele de baza se schimba simultan cu cel al memoriilor si au aceeasi culoare. Tare.

Aceste memorii sunt disponibile in doua versiuni. Cele pe care vi le prezint acum la 4800MHz cu CL 19-26-26 la 1.5V si mai sunt disponibile intr-o versiune de 5000MHz cu CL 19-28-28 la 1.6V.

Din pacate sistemul nu mi-a permis sa le duc pana la frecventa lor maxima, deci sa va ofer niste teste sintetice nu pot. De aceea este doar o prezentare nu un review. Iar sa va prezint pe jumatate performanta lor nu mi se pare ok.

Trebuie sa mai stiti aceste memorii au la baza cipuri de la SK Hynix, iar diferenta fata de alte modele Spectrix D50 este data doar de design-ul tip oglinda al radiatorului si automat de frecventa.

Exista si o aplicatie de unde le puteti controla, se numeste XPG RGB Sync si este in stadiul Beta. Va las mai jos un clip si daca aveti nevoie puteti sa o utilizatori cu orice memorie XPG.

Memoriile nu sunt in acest moment disponibile in Romania, dar vor ajunge in Q1 2021 la un pret inca necunoscut. Ma astept sa fie destul de scumpe. Daca aveti un sistem AMD cu procesor de ultima generatie sigur o sa vreti un astfel de kit. AMD merge foarte bine cu memorii rapide si diferenta de la 3200MHz la 4800MHz sau chiar 5000MHz este clar una foarte mare.