Synology DS419slim, scurtă prezentare: un NAS mic dar deștept

Recent a ajuns la mine un NAS de la Synology, este vorba despre DS419 slim, un model mic dar care promite multe. Acesta este o scurta prezentare după o perioada mică de utilizare, pentru un test de anduranță fiind nevoie de o testare mai lungă.

Eu dețin un NAS foarte vechi, unul de la Zyxel, cu două tray-uri. L-am folosit deja timp de 7 ani de zile. Între timp n-am mai testat alte modele, așa că am cam rămas în urmă cu tehnologia. Așa că Synology m-a impresionat unde s-a ajuns cu tehnologia.

Synology DS419slim e chiar un NAS mic, am rămas plăcut impresionat cât de mic este atunci când l-am scos din cutie, mai ales că acesta are 4 sloturi de 2.5 inch disponibile. E mult mai mic decât vechiul meu Zyxel care are doar două sloturi, ce-i drept de 3.5 inch.

Specificatii

Procesor dual-core 1.33 Ghz

Două porturi LAN gigabit, pentru failover sau link aggregation

4 tray-uri cu hot-swap care suportă până la 20 TB (4 x 5 GB)

RAID5/RAID6 care merge atât cu HDD-uri cât și cu SSD-uri

Instalare

Inițial instalarea mi s-a părut ciudată (v-am spus că sunt în urmă cu subiectul) pentru că NAS-ul a venit fară sistem de operare pe el. Insă după ce m-am dumirit că trebuie să instalez eu sistemul de operare, așa numitul DSM – DiskStation Manager, totul a mers ca uns. Rapid și simplu.

De aceea vă sfătuiesc să nu faceți ca mine, citiți manualul și instrucțiunile. 🙂 Găsiți toate datele necesare pe pagina produslui.

Performanțe

NAS-ul a venit la mine cu 4 SSD-uri Synology în el. Compania promite că acesta poate oferi până la 223 MB/s pe citire și 94 MB/s la scriere. Cu alte cuvinte, SSD-urile într-un astfel de NAS fac diferența, mai ales pe partea de citire.

Eu am reușit să obțin, în medie, 100 MB/s atât la scriere cât și la citire, fiind aproape de maximul teoretic pe conexiune Gigabit. Pentru mai mult e nevoie de 10 Gbps și link aggregation. Însă eu cred că 100 MB/s în rețeaua internă e mai mai mult decât suficient.

Funcționalități

Synology pune la dispoziția clienților săi de NAS-uri consumer o grămadă de functionalități. În primul rând, NAS-ul vine cu un sistem de operare foarte intuitiv care are o interfață web asemănătoare cu desktop-urile de Linux.

Din acea interfață poți să setezi orice ține de NAS, să instalezi aplicații, să deschizi aplicații sau chiar să manipulezi fișierele de pe NAS.

Ceea ce e foarte tare e că ai la dispoziție un întreg magazin de aplicații, numit Package Manager, unde găsești aplicații aproape pentru orice scenariu. Poți instala Plex pe acest NAS, pentru ați vedea video-urile preferate de oriunde, poți să redai conținut media direct pe televizorul din rețeaua ta, poți să-ți sincronizezi datele cu telefonul sau calculatoarele tale, la fel cum o faci cu Dropbox sau OneDrive și pentru asta ai o mulțime de unelte disponibile.

De exemplu, poți folosi Synology Drive pentru sincronizarea fișierelor între toate dipozitivele tale (mobile sau nu), cum faci cu OneDrive, Dropbox sau Google Drive sau poți apela la aplicația Moments pentru sincronizarea și organizare pozelor precum în Google Photos, asta că tot vorbeam de faptul că începând din 2021 Google Photos nu mai e disponibil gratuit.

Chiar vă recomand să dați un ochi pe pagina de produs pentru a citi mai multe despre acesta, dacă vă face cu ochiul.

Concluzie

Cum ziceam, încă mă joc cu NAS-ul și l-am pus deja pe wishlist-ul meu, pentru a înlocui actualul NAS care e complet depășit. Mi-am dat seama că folosind acest Synology ai practic posibilități nelimitate în ceea ce privește stocare și consumul de media.

Și e foarte important că NAS-ul în sine e mic și finuț, așa că se integrează frumos chiar și pe birou sau pe o comodă sub televizor.

Synology DS419slim costă în jur de 1900 lei, nu e un preț mic însă e decent pentru ceea ce oferă. În același timp, cred că toate NAS-urile de la ei oferă aceleași funcționalități, așa că poate vă puteți orienta către un model cu mai puține „sertare”, dacă nu aveți nevoie de atâtea unități de stocare.