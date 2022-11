Mi-am luat sistem de supraveghere video de la Tenda

Recent mi-am schimbat sistemul de supraveghere de la poarta. Am ales niste camere mai performante cu vedere color noaptea. Si totusi, am decis sa imi pun camere si la casa de la tara. Si pentru asta am ales niste solutii de la Tenda.

Despre camerele montate la exterior la mine acasa o sa discut cu voi intr-un alt articol, dar va zic ca sunt niste Hikvision cu tehnologie ColorVu de 4MP si PoE. Sunt excelente, va spun. Am ramas impresionat. Dar trebuia sa pun si la casa de la tara ceva, iar atunci am apelat la prietenii de la Tenda.

Tenda mi-a oferit un sistem complet de supraveghere format din doua camere de 4MP si un NVR. Nu sunt camere scumpe, tot sistemul cred ca este sub 1000 lei si asta m-a bucurat. Nu aveam nevoie de ceva wow.

NVR-ul este in jur de 400 lei la Vonmag si se numeste N6P-4H. Nu are HDD la interior pentru ca filmeaza in cloud. Suporta rezolutie de maxim 8MP, suporta formatul H.265+ si poate alimenta prin PoE maxim 40W. Totusi, daca vreti sa ii puneti HDD puteti ca are port SATA.

Camerele sunt urmatoarele:

Tenda IT6-PCS de 3MP cu IR la 30M si lentila de 4mm. Filmeaza color noaptea, se alimenteaza prin PoE si transmite semnal tot la fel, are microfon si se poate folosi pe post de speaker daca vreti sa comunicati cu cineva, detectie de alarma, este IP67 si are protocol ONVINF. Pe asta urmeaza sa o montez spre poarta ca mi se pare cea mai buna. Fata de ce am eu acasa, aceasta folosete doi senzori IR si doua LED-uri dedicate, ceea ce ar trebui sa ofere o performanta si mai buna. Vedem. Aparent se foloseste de ambele tehnologii ca sa ofere imagine color noaptea.

Tenda IC7-LRS este un model dome care se monteaza in tavan. Este de 4MP, filmeaza pana la 30m noaptea prin IR, are microfon, 3D Noise Reduction, detectie la miscare si este din plastic. Fiind o camera de interior si fara protectie la apa si praf, am decis sa o montez in zona garajului dar tot la exterior. Nu va fi afectata de ploaie si sper sa reziste la temperaturi mai mici, in rest nu are ce sa o loveasca. Va fi protejata de perete in permanenta.

Urmeaza sa le instalez, sa le configurez si sa revin cu informatii despre ele. Rele nu sunt si am asteptari de la Tenda. O sa optez pentru stocarea in cloud, am aplicatie si pe telefon si pe desktop. Nice.

Tenda ofera in general produse cu raport pret-calitate bun, nu mi-as face griji ca ar fi de proasta calitate. Am tot testat produsele lor.

Ce vreti sa stiti despre aceste camere? Ce va intereseaza in mod special sa aflati? Imi spuneti si eu testez.