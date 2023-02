Io – luna lui Jupiter – ar putea susține viața

Să rămânem la Jupiter și la lunile lui săptămâna aceasta!

De╚Öi este unul dintre multele luni ale lui Jupiter, cu o vechime destul de mare de la descoperire, nu a fost prea mult timp considerat─â candidat─â potrivit─â pentru a sus╚Ťine via╚Ťa. OK, o fi ea un corp celest cu mult─â activitate vulcanic─â, dar s─â nu uit─âm de unde ├«i vine numele: o fecioar─â iubit─â de Zeus ╚Öi transformat─â de acesta ├«ntr-o juninc─â pentru a sc─âpa de furia geloas─â a Herei.

Teoriile despre via╚Ťa pe Io se concentreaz─â ├«n jurul materialelor prezente ╚Öi a mediului s─âu unic. Se crede c─â c─âldura geotermal─â de pe aceast─â lun─â, combinat─â cu compu╚Öii de sulf, ar putea servi ca surs─â de energie pentru o via╚Ť─â microbian─â simpl─â. Cu toate acestea, este pu╚Ťin probabil ca ace╚Öti microbi s─â tr─âiasc─â la suprafa╚Ť─â, unde temperaturile sunt adesea mult sub zero grade ╚Öi radia╚Ťiile abund─â. ├Än schimb, ei ar putea s─â se ascund─â ├«n tuburile de lav─â de sub suprafa╚Ť─â. De fapt, tuburile de lav─â g─âzduiesc ├«n mod obi╚Önuit microbi pe P─âm├ónt, pe tot globul, a╚Öa c─â este de conceput c─â acela╚Öi lucru s-ar putea ├«nt├ómpla ╚Öi pe o roc─â ├«ndep─ârtat─â, departe ├«n sistemul solar.

Dificultatea pentru via╚Ťa pe Io depinde de faptul dac─â mai exist─â sau nu ap─â pe luna dezolat─â. Apa serve╚Öte drept solvent ╚Öi este implicat─â ├«n tot felul de procese vitale de baz─â pentru organismele de pe P─âm├ónt. Aici este abundent─â, iar absen╚Ťa apei ├«ntr-un mediu coincide ├«n mare m─âsur─â cu absen╚Ťa vie╚Ťii.

Sursa: hackaday.com