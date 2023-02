Xiaomi a lansat seria 13

Sistem imagistic

路聽聽聽聽聽聽聽 LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/14-75 ASPH. 路聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 principal膬 Leica 23mm f/1.9 –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 angular膬 de 50MP –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 IMX989, dimensiunea senzorului 1″ –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dimensiune pixel 1.6渭m, dimensiune Super Pixel 3.2渭m 4-in-1 –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 f/1.9, lentile 8P, HyperOIS –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Xiaomi ProFocus –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Portrait Night mode –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 脦nregistrare video 8K –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Suport Create in Dolby Vision庐 p芒n膬 la 4K 60fps –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Ultra Night Video –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 One-click AI cinema 路聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 telefoto floating Leica 75mm f/2.0 Leica –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 telefoto de 50MP –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 f/2.0, OIS –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 tehnologie Focal Shift –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 lentile telefoto Floating –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Xiaomi ProFocus –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Portrait Night mode 路聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 ultra-wide Leica 14mm f/2.2 –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 cu unghi ultra-larg de 50MP –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 f/2.2, lentile 6P, 115掳 FOV 路聽聽聽聽聽聽聽 Dou膬 stiluri fotografice: Leica Authentic Look & Leica Vibrant Look 路聽聽聽聽聽聽聽 Sistem de lentile-Master: lentil膬 alb-negru 35mm, lentil膬 bokeh 50mm, lentil膬 soft focus 90mm 葯i lentil膬 portret 75mm 路聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 selfie in-display de 32MP –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dimensiune 4-in-1 Super Pixel 1.4渭m –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 f/2.0, lentile 5P, 89.6掳 FOV –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dynamic Framing (0.8x, 1x) –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Night mode –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Portrait mode –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 HDR

路聽聽聽聽聽聽聽 LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.8-2.2/15-75 ASPH. 路聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 principal膬 Leica 23mm f/1.8 Leica 路聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 unghi larg 54/50MP(total/efectivi) –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 IMX800 –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dimensiune senzor 1/1.49″/1/1.56″ (total/efectiv) –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dimensiune pixel 1.0渭m, dimensiune 4-in-1 Super Pixel 2.0渭m –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 f/1.8, lentile 7P, HyperOIS –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Xiaomi ProFocus –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Portrait Night mode –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 脦nregistrare video 8K –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Suport Create in Dolby Vision庐 p芒n膬 la 4K 60fps –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Ultra Night Video –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 One-click AI cinema 路聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 telefoto Leica 75mm f/2.0 Leica –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 telefoto de 10MP6 –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 f/2.0, lentile 5P 路聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 ultra-wide Leica 15mm f/2.2 –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 cu unghi ultra-larg de 12MP –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 f/2.2, 120掳 FOV 路聽聽聽聽聽聽聽 Dou膬 stiluri fotografice: Leica Authentic Look & Leica Vibrant Look 路聽聽聽聽聽聽聽 Sistem de lentile-Master: lentil膬 alb-negru 35mm, lentil膬 bokeh 50mm, lentil膬 soft focus 90mm 葯i lentil膬 portret 75mm 路聽聽聽聽聽聽聽 Camer膬 selfie in-display de 32MP –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dimensiune 4-in-1 Super Pixel 1.4渭m –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 f/2.0, lentile 5P, 89.6掳 FOV –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dynamic Framing (0.8x, 1x) –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Night mode –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Portrait mode –聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 HDR 聽