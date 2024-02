Maxcom FW67 TITAN PRO – un smartwatch accesibil si rezistent cu functii de baza

Maxcom FW67 Titan Pro este un ceas foarte rezisent. Promite o autonomie mare, rezistenta la socuri si are un pret foarte accesibil. Il gasiti si la noi pe eMAG, iar produsele Maxcom pot fi achizitionate si din magazinele Orange. Am primit la test acest ceas si mi-am dat seama ca imi pare familiar. Spun asta pentru ca fara sa vreau le-am cumparat parintilor ceasuri de la Maxcom in urma cu 4 ani. Nu mai stiu exact ce modele sunt dar functioneaza si astazi foarte bine.

FW67 Titan Pro este un model care a fost supus la 20 de teste militare si are o baterie foarte generoasa. Dispune de un ecran de 1.85 inch de tip IPS, iar standardul de protectie de care dispune ceasul este IP69.

Este realizat din plastic aproape in totalitate si la prima vedere nu mi-a lasat o impresie de ceas chiar atat de robust. Dupa cateva zile de utilizare am realizat ca este un ceas bine realizat. Plasticul folosit este foarte dur si rezistent si cred ca a fost gandit nu pentru sport indoor ci pentru oamenii care ies prin natura sau au activitati in zone mai putin prietenoase.

Spun plastic pentru ca asta se vede, dar el la interior este realizat din metal si are un panou din otel inoxidabil care garanteaza rezistenta la toate tipurile de cazaturi. Recunosc, nu l-am testat pentru ca nu am vrut sa-l stric. Cureaua este dintr-un silicon simplu.

Un prieten a vazut ceasul si a zis ca pentru el ar fi ideal pe santierul naval. Sta cu mainile tot timpul prin motoare si ca un astfel de ceas i-ar prinde bine, asadar cam asta ar fi scenariul de utilizare.

Avand protectie IP69 si testat in conditii vitrege, ceasul va rezista conform producatorului la socuri, impacturi, temperaturi extreme, zone umede, noroioase, zone predispuse la raze UV daunatoare si poate fi scufundat pana la 50 de metri avand protectie 5ATM.

El este promovat ca un ceas pentru sportivi avand 70 de moduri la dispozitie, dar si functii precum monitorizarea somnului, monitorizarea oxigenului din sange, monitorizarea tensiunii arteriale dar si pulsul.

Precum la orice alt ceas inteligent poti controla muzica de pe telefon, poti sa vezi notificarile si sa vezi cine te suna. Chiar nu cred ca are rost sa mentionez de asa ceva.

Important la un astfel de gadget mi se pare autonomia. In cazul de fata avem o baterie de 380mAh care promite 15 zile de utilizare si pana la 50 de zile in standby.

Astea sunt conditiile favorabile si sa stiti ca nu este departe de adevar. Intr-o saptamana de utilizare am reusit sa-i scad doar 30 de procente, insa recunosc ca nici nu am folosit toate functiile.

Totusi, este de admirat ca nu trebuie incarcat zilnic.

Aplicatia folosita este GloryFit. Este foarte simpla si intuitita. Acolo gasesti tot ce ai nevoie pentru personalizare si toate datele iti sunt prezentate intr-o forma foarte organizata.

Mi se pare un ceas foarte accesibil si foarte practic. Consider ca plusurile lui sunt bateria, rezistenta si simplitatea. Totusi, consider ca se mai poate lucra la design incat sa arate o idee mai bine. Costa la eMAG 550 lei.