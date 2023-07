Mazda realizeaza ca MX-30 a fost o masina electrica proasta si o scoate de pe piata americana

MX-30 este o masina electrica cu o autonomie de doar 160km conform EPA. Nici prin Europa nu s-a vandut. Pretul destul de mare, autonomia slaba si puterea neimpresionanta, au dus la vanzari aproape inexistente.

Pe scurt, Mazda scoate modelul MX-30 din SUA, dar ramane in continuare disponibil in Europa. Cred ca pentru scurt timp, ca nu am vazut nici una in trafic. Mazda a realizat de ce are nevoie si anume modele PHEV de clasa mare cum este CX-70 sau CX-90. Asta le place americanilor.

In Europa piata este mult diferita. Noi cumparam Mazda 3, Mazda CX-30 si CX-5. Sunt masini compacte, nu foarte mari, dar cu care iti faci treaba.