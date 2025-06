Memoriile RAM DDR4 se scumpesc într-un ritm accelerat. Prețurile sunt de aproape trei ori mai mari față de acum câteva luni

Memoriile RAM DDR4 se apropie de stadiul end-of-life, iar în consecință marii producători au redus considerabil producția sau au sistat-o complet. Însă vechiul standard încă este la mare căutare, fiind preferat de cei care construiesc PC-uri accesibile sau care își upgradează configurațiile mai vechi. Și ca urmare a dezechilibrului dintre cerere și ofertă, prețurile au început să crească vertiginos, iar acum au ajuns să fie chiar și de trei ori mai mari decât în urmă cu câteva luni.

【DDR4 Module Prices Overtake DDR5; Tariff Fears May Trigger Further Panic Buying】

Prices have risen significantly in the spot market. Furthermore, prices of DDR4 modules have climbed above those of DDR5 modules, thereby slightly slowing down demand this week. However, the… pic.twitter.com/107h1faBsT

— TrendForce (@trendforce) June 25, 2025