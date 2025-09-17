Suportul pentru Windows 10 va fi sistat în mai puțin de o lună. Iată ce trebuie să faceți pentru a beneficia GRATUIT de actualizări pentru încă un an

Pe 14 octombrie Microsoft va sista suportul pentru Windows 10, iar sistemul de operare nu va mai primi niciun fel de actualizări, riscănd să rămână vulnerabil în fața amenințărilor informatice.

Cu toate acestea, Microsoft a observat reticența sau imposibilitatea multor utilizatori de Windows 10 de a migra la ultima versiune a sistemului de operare, iar în urmă cu câteva luni a anunțat o soluție prin care suportul software poate fi extins pe o perioadă de încă un an. În mod normal, programul Extended Security Updates (ESU) se adresează mediului enterprise și este disponibil doar contra cost, însă pentru utilizatorii casnici Microsoft oferă posibilitatea înrolării gratuite în program, însă cu unele compromisuri.

Concret, pentru a beneficia în continuare de update-uri, utilizatorii de Windows 10 vor trebui să asocieze un cont Microsoft din meniul Setări și să activeze sincronizarea în cloud a setărilor și datelor esențiale, iar înrolarea în programul ESU se va realiza automat. De asemenea, această extindere a suportului nu necesită introducerea datelor unui card bancar sau furnizarea altor date personale, așadar nu există riscul să fiți taxați după încetarea suportului extins.

Alternativ, dacă nu doriți să activați sincronizarea datelor în cloud, puteți plăti suportul extins cu 1000 Microsoft Reward Points, obținute prin utilizarea Microsoft Edge și a motorului de căutare Bing.