Mercedes EQS este cea mai spectaculoasa masina electrica

Mercedes a lansat EQS, fiind in acest moment cea mai spectaculoasa masina electrica din piata. Cu aceasta masina Mercedes a aratat de ce este in stare, iar EQS este o amenintare reala pentru modelele Tesla.

EQS este practic un S Classe electric. Stiti deja ce inseamna asta. Interesante sunt tehnologiile de la interior dar si specificatiile tehnice ale masinii. EQS are o autonomie de 770km, iar in 15 minute la priza primeste suficient curent pentru 300km autonomie.

Prinde suta in 4 secunde avand „doar” 329 de cai putere in varianta cu tractiune spate si 516 cai putere in varianta AWD si 2 motoare electrice. Este o masina mare, luxoasa si cu multe tehnologii la bord. Este spectaculoasa iar o descriere ar fi prea lunga.

Despre cat costa nici nu are sens sa vorbim. Nici daca ne-am aduna toata comunitatea ArenaIT si am pune mana de la mana nu ne-am permite aceasta masina.

Va las cu un clip mai jos in care o sa vedeti masina si tot ce integreaza aceasta.