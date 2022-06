Micron are un card microSD de 1.5TB

Micron, acest urias al industriei, producator de memorii, in ciuda numelui nu foarte rasunator. Imi aduc aminte ca primele mele memorii din PC pe vremea lui Windows 98 erau Micron, iar in prezent cand cumpar memorii RAM de la ei pentru diferite sisteme, toti imi sar in cap ca pun niste chinezarii no-name. Micron ne mai da o lovitura si lanseaza primul microSD de 1.5TB din lume.

Micron este un mare producator de memorii, iar branduri mari care produc SSD-uri sau memorii RAM precum Kingston, ADATA, Toshiba, HyperX, Corsair, folosesc in produsele lor memorii de la Micron, dar nu multa lume stie.

Asadar, Micron nu este un no-name asa cum multi cred si habar nu am de unde s-a ajuns aici. A uitat lumea de Micron sau pur si simplu cei mai tineri habar nu au istorie?

In fine, Micron a lansat un card microSD de 1.5TB, i400 se numeste, si este conceput pentru uz industrial. El va fi folosit in PC-uri mici sau sisteme de calcul mai putin cunoscute, dar de care ne lovim zilnic, cum sunt reclamele digitale din orase, diferite, sisteme de securitate, camere video si altele.

La baza sta tehnologia 3D NAND cu 176 de straturi, poate stoca 120 de zile de continut video (Full HD probabil) dar poate fi folosit si pe dispozitive care filmeaza 4K.

Are o anduranta de 2 milioane de ore, deci sa spunem ca avem garantie pe viata. Pret nu are, dar este interesant de vazut cand telefoanele vor suporta carduri mai mari de 1TB si atunci ne vom putea extinde memoria cu un simplu card, daca si telefonul o sa ne permite.