Microsoft Edge este mai popular decat Mozilla

Microsoft Edge pe platforma Chromium pare sa fie rezolvarea pentru Microsoft. Noul lor browser s-a dovedit foarte bun si a preluat multe din facilitatile lui Chrome. Conform unor studii, acesta este pe locul 2 dupa Chrome.

Desi imi vine greu sa cred, Edge este pe locul 2 dupa Chrome si a depasit inclusiv Mozilla. Evident ca este la mare distanta fata de Chrome (68.5% vs 7.59%), insa este de apreciat faptul ca Edge a reusit sa surclaseze nume mari precum Firefox, Safari sau Opera. Interesant este ca succesul Edge a venit foarte repede. Tineti cont ca el nu este oferit standard in Windows ci trebuie descarcat manual, lucru si mai interesant. In momentul in care va fi integrat in Windows ca browser standard va avea o cota de piata mai mare.

Clasamentul arata cam asa: