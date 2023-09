Noi motive de îngrijorare pe piața auto: cea mai mare grevă din industria americană din ultimii 90 de ani

Mai nou, din cauze care ╚Ťin de lipsa de componente, costuri ridicate cu energia ╚Öi transportul, termenele de livrare ale ma╚Öinilor noi sunt tot mai mari.

Din p─âcate pentru clien╚Ťi, se pare c─â azi a mai ap─ârut un motiv de ├«ngrijorare – o grev─â general─â simultan─â ├«n uzinele General Motors, Ford ╚Öi Chrysler, de la Detroit ╚Öi din alte cinci ora╚Öe americane. Doar c─â, p─ârerea mea este c─â acest tip de protest se va extinde ╚Öi ├«n afara SUA ╚Öi la al╚Ťi produc─âtori.

Both @UAW Local 900 workers and community supporters are out in force in front of the @uawlocal900 hall in Wayne to STAND UP and kick off the strike! #StandUpUAW pic.twitter.com/4QsnMmIB6h

— Detroit DSA ­čî╣ (@detroitdsa) September 15, 2023