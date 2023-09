În mai puțin de o lună vom avea acces la aplicația Hidroelectrica

Suntem în Anul Domnului 2023, dar știrile despre o viitoare aplicație de mobil a Hidroelectrica sunt încadrate tot la zvonuri. 🙂

Ultima dată când am scris noi despre ea a fost acum jumătate de an, iar de atunci nu s-a mai auzit nimic oficial. Ei bine, recent am primit un update de la cel mai mare producător de energie din România: la început de octombrie ar trebui să vedem aplicația pentru Android și iOS. Nu se spune nimic de utilizatorii sistemului de operare de la Huawei, dar sigur se găsește un work-arround… Din informațiile primite, aplicația va permite transmiterea indexului, dar și un procesator de plăți.

Ei bine, pentru că discutăm despre compania care anunța pe site că lucrează la sistemul de informatic chiar și după termenul anunțat inițial (detalii aici), nu sunt sigur că aplicația nu va ajunge mai devreme de mijlocul sau finalul lunii. 🙂 Vedem dacă mă fac ei să îmi înghit vorbele…

Pe de altă parte, în ultima vreme am ajuns relativ la zi cu facturile mele, așa că mă întreb ce fac toți cei care se plângeau de aceste întârzieri. 😛