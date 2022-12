Mouse ASUS MD200 – un excelent model pentru business

Atuni cand aleg sa testez un mouse ma feresc de cei pentru business. Sunt plictisitori in comparatie cu cei de gaming. Totusi, MD200 de la ASUS este un mouse excelent cu functii interesante la care nici nu ma gandeam ca ar putea exista.

ASUS MD200 este un soarec special gandit pentru laptop, deci este un mouse pe care il vei transporta. In concluzie, este wireless, functioneaza pe baterii si este usor. Dar in afara de aceste aspecte, o sa vedeti ca integreaza functii interesante.

In primul rand, forma sa este una ergonomica. Este usor bombat si asta il face sa stea mai bine in palma cu toate ca este destul de scurt. Sta foarte bine in mana si are o aderenta excelenta. Sincer, are niste materiale mai bune decat multe modele de gaming.

Butoanele, sase la numar, sunt programabile. Sunt mai silentioase decat in mod normal, tocmai ca lucrezi intr-un mediu business si nu vrei sa faci galagie. Si desi foarte silentioase, acestea sunt concepute sa reziste pana la 10 milioane de click-uri, de trei ori mai mult decat un mouse simplu.

Picioarele din teflon sunt generoase, foarte calitative. Aluneca bine pe orice suprafata posibila si imposibila, inclusiv pe sticla. Poate esti intr-o cafenea si masa este de sticla.

El vine cu un acumulator Ni-MH reincarcabil care promite o autonomie de 1 an. Da, am zis bine, 1 an. Cred ca daca schimbati bateria nu mai tine la fel. Sa nu puneti din aia 777 ca sigur nu tine 1 an. Oricum, este un mouse cu un consum redus de energie in comparatie cu cele de gaming ultra performante si puteti sa reincarcati acumulatorul daca aveti incarcator.

Materialul care acopera mouse-ul se numeste Secret Black. Rotita de scroll este din aluminiu, iar pe stanga are si un suport generos pentru degetul mare. Se simte premium, solid. Chiar daca il vedeti asa firav, sa stiti ca este un mouse foarte robust. Plus ca are o suprafata anti-bacteriana care nu retine microbii. Daca tot este un mouse portabil si vei lucra probabil din mai multe locuri, automat pui mana pe tot felul de obiecte contaminate. Este bine pe cat posibil sa iti cureti mouse-ul si tastatura periodic. Suprafata aceasta este un bonus si reduce contactul cu bacteriile.

MD200 se pote conecta pe 2.4GHz sau pe Bluetooth 5.0. Simultan poate fi folosit pe trei dispozitive separate, deci daca ai un PC, laptop si tableta poate fi conectate la ambele.

Si aici vine o functie interesanta. Dat fiind ca de cele mai multe ori ecranul secundar, adica monitorul de lucru, are o rezolutie mai mare decat ecranul laptop-ului, si mouse-ul va lucra diferit pe fiecare monitor in parte.

Stie singur sa isi modifice DPI-ul in functie de rezolutia ecranului astfel incat viteza sa fie identica si pe laptop si pe ecranul secundar. Tare functia asta. O gasiti in softul Armoury Crate.

Per total este un mouse interesant, foarte bun pentru office si travell. Pe eMAG l-am gasit la 292 lei, deloc scump pentru cat de bun este.