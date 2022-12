Epilogul poveștii mele cu Fan Courier și cu instituțiile române

Nu vă mai plictisesc cu detalii, pentru că le găsiți aici, aici și aici. Vă rețin doar cu ultimele noutăți. 🙂

Și anume, zilele astea m-a sunat cineva de la Fan Courier, ca să verifice cu mine statusul plângerii de la ANCOM. I-am explicat doamnei de la telefon că situația este remediată, dar am retrimis plângerea către ANCOM pentru că ei își declinaseră inițial orice răspundere. În timpul în care am stat cu ea la telefon, ca să lămurim situația, am primit și un răspuns oficial de la Autoritatea mai sus menționată, care spunea că petiția a fost transmisă către firma de curierat. Am închis cu ea și i-am trimis un răspuns, oficial și acesta, cum că problemele sunt rezolvate (bine, curierul tot supărat e pe mine, dar măcar nu mai sunt blocat în agenda lui).

Concluzia? Una singură – statul român și instituțiile lui sunt complet disfuncționale. Atât timp cât le lăsăm așa, suntem doar niște complici, care vom ajunge victime, la un moment dat. Cu o plângere, când e cazul, suntem cu toți datori! 😛