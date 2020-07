Mai multe titluri pentru Xbox Series X vor fi prezentate pe 23 iulie

In umbra E3-ului fiecare se descurca cum poate, iar Microsoft are Xbox Games Showcase .

Nu se stie nici numarul jocurilor prezentate, nici titlurile acestora. Microsoft nu a reusit sa faca aceiasi galagie ca Sony cu prima prezentare si speram sa recupereze.

Pe langa Xbox Games Showcase, intregul weekend 23-25 iulie vor fi prezentate intre 75 si 100 de titluri pentru generatia actuala de console Xbox, ca parte a Summer Games Fest. Practic un weekend plin de noutati :).

🎮 Xbox Games Showcase

📅 July 23rd

⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic

— Xbox (@Xbox) July 6, 2020