MYRIA TUF V1 Powered by ASUS: componente brand pentru gaming avansat

Pentru orice pasionat de IT, experien╚Ťa cre─ârii de la zero a propriului sistem este incomparabil─â, dar marea majoritate a utilizatorilor nu au nivelul de cuno╚Ötin╚Ťe tehnice pentru a se putea bucura de a╚Öa ceva. Dar asta nu ├«nseamn─â c─â ei nu au dreptul s─â se bucure de un sistem bun, bine echilibrat, cu componente performante. Ei bine, un asemenea sistem este disponibil gata asamblat pentru ei, gra╚Ťie brandului Myria de la Altex, care ofer─â sistemul desktop pentru gaming MYRIA TUF V1 Powered by ASUS tuturor celor ce ├«╚Öi doresc s─â beneficieze de puterea grafic─â redutabil─â pe care o ofer─â placa grafic─â NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB, ├«n jurul c─âreia a fost construit acest sistem.

Design compact și spectaculos

Primul element pe care ├«l remarci la acest sistem este spectaculoasa carcas─â ASUS TUF GT301, care se remarc─â prin dimensiunile surprinz─âtor de compacte, dar care las─â suficient spa╚Ťiu pentru componente, a╚Öa c─â orice eventual upgrade ulterior se va putea face ├«ntr-o manier─â confortabil─â. Iluminarea discret─â, ├«ntr-o nuan╚Ť─â portocalie care se asorteaz─â cu culorile brandului, oferit─â de carcas─â pentru ventilatoarele sale este un alt element atractiv pe care nu ai cum s─â nu-l remarci. Dar la fel de remarcabile vor fi ╚Öi sigla TUF ╚Öi cea ASUS, care sunt iluminate at├ót pe placa grafic─â, c├ót ╚Öi pe capacul pompei de r─âcire cu lichid ROG STRIX LC II 120 ARGB. Desigur, din Armoury Crate vei putea schimba culorile dup─â bunul plac, ├«ns─â nu ╚Öi pentru ventilatoare.

Carcasa ofer─â incinte separate pentru sursa de alimentare ╚Öi restul componentelor, ceea ce nu doar c─â faciliteaz─â o r─âcire eficient─â, dar ofer─â ╚Öi o estetic─â minimalist─â atractiv─â ╚Öi un nivel sonor remarcabil de sc─âzut. ├Än regim de func╚Ťionare normal, nu vei auzi ventilatorul sursei, care de cele mai multe ori este principala surs─â de zgomot dintr-un sistem. Dar atunci c├ónd lansezi un joc gen Cyberpunk 2077 ventilatoarele ├«╚Öi fac sim╚Ťit─â prezen╚Ťa, dar zgomotul produs nu este nici pe departe deranjant, ci doar remarcabil.

În plus, pe latura din stânga, un panou de sticlă permite observarea optimă a componentelor de la interior și aici se impune acordarea unei bile albe pentru managementul excelent al cablurilor.

Configura╚Ťie robust─â

Al─âturi de o excelent─â implementare ASUS TUF pentru GPU-ul NVIDIA Geforce RTX 3070 TI, cu 8 GB GDDR6X, avem nu procesor Intel Core i5 11600K de genera╚Ťia a 11-a, cu 6 nuclee ╚Öi o frecven╚Ť─â maxim─â de 4,9 GHz, ASUS domin─â cu autoritate echiparea acestui sistem, de la sursa de alimentare ASUS ROG STRIX 750G (80+ Gold) care ofer─â 750 de wa╚Ťi, la carcasa mid tower ╚Öi sistemul de r─âcire cu lichid sus men╚Ťionate ╚Öi. Nu┬á ├«n ultimul r├ónd trebuie men╚Ťionat─â ╚Öi placa de baz─â TUF GAMING B560M-E, cu chipset Intel Rocket Lake ╚Öi southbridge Intel B560, care ofer─â toate porturile de care ai putea avea nevoie, inclusiv dou─â M.2 pentru┬á stocare elegant─â ╚Öi performant─â pe SSD-uri NVMe (sistemul vine cu un SSD de 1 TB inclus).

Desktopul este echipat cu 32 de GB de memorie DDR4 de la Kingston, care se vor dovedi mai mult dec├ót suficien╚Ťi pentru orice scenariu de utilizare, de la activit─â╚Ťi de tip office la gaming de ├«nalt─â performan╚Ť─â sau opera╚Ťiuni intense de randare video, a╚Öa c─â vei putea face cam tot ce-╚Ťi trece prin cap cu el.

Regina balului: placa video

Cum spuneam, ├«ntregul sistem graviteaz─â ├«n jurul excelentei implement─âri de c─âtre ASUS a procesorului grafic super performant NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB, care poate motoriza cu u╚Öurin╚Ť─â orice activitate pe care inten╚Ťionezi s─â o lansezi pe PC-ul t─âu. Desigur, ceea ce probabil c─â te intereseaz─â cel mai mult s─â afli ├«n leg─âtur─â cu acest sistem sunt redarea multimedia ╚Öi jocurile. ├Än primul caz, procesorul NVIDIA este de-a dreptul overkill, a╚Öa c─â po╚Ťi deduce cu u╚Öurin╚Ť─â c─â nu vei ├«nt├ómpina nicio problem─â ├«n redarea oric─ârui tip de con╚Ťinut multimedia. Tot ce ai mai putea avea nevoie este┬á un monitor, televizor sau proiector performant, care s─â fie capabil s─â redea optim con╚Ťinut video la rezolu╚Ťii ├«nalte.

C├ót prive╚Öte jocurile, te vei sim╚Ťi de-a dreptul r─âsf─â╚Ťat, ├«ntruc├ót aceast─â plac─â video permite rularea oric─ârui joc la o calitate grafic─â maxim─â. L-am testat cu Cyberpunk 2077 pentru c─â r─âm├óne ├«nc─â un etalon ├«n materie de grafic─â cu ray tracing. Desigur, l-am setat pe Ray Tracing Ultra ╚Öi placa a avut parte de o experien╚Ť─â reconfortant─â, ├«n care ╚Öi-a putut flexa un pic mu╚Öchii grafici. Nivelul de zgomot nu a crescut considerabil, ventilatoarele rul├ónd la tura╚Ťii deloc deranjante.

Oricum nu ne-am fi așteptat la vreun zgomot strident emis de o placă video ASUS, pentru că acestea sunt echipate cu cele mai bune ventilatoare din industrie și sistemul de răcire al plăcii elimină rapid și eficient căldura emisă. În plus, nici ventilatorul sursei, care este principalul motiv pentru care unele  sisteme imită un Boeing la decolare, nu s-a manifestat într-o manieră deranjantă, zgomotul produs fiind un fel de susur ceva mai puternic. Cu totul  la maxim din punct de vedere grafic, vei putea auzi foarte bine coloana sonoră a jocurilor și toate indiciile audio care apar în proximitatea inamicilor, nefiind necesar să folosești o pereche de căști pentru asta.

Toate efectele grafice care abund─â ├«n Cyberpunk au ar─âtat excelent, mai ales c─â ├«n test am folosit un monitor cu rezolu╚Ťie Full HD, dar nu cred c─â am fi avut vreo problem─â la o rezolu╚Ťie mai mare. Impresionante sunt mai ales efectele de iluminare, amplificate de tehnologia ray tracing, care confer─â un grad de realism foarte accentuat tuturor imaginilor din joc.

Nu am v─âzut niciun fel de┬á artefacte, iar imaginea a fost extrem de stabil─â ╚Öi fluid─â, f─âr─â efecte de rupere de imagine sau orice fel de neclarit─â╚Ťi. Jocul arat─â foarte bine pe timp de zi, dar adev─âratul spectacol ├«ncepe noaptea, atunci c├ónd iluminarea realist─â te face de multe ori s─â ui╚Ťi de ac╚Ťiune ╚Öi, pur ╚Öi simplu, s─â r─âm├ói pe loc ╚Öi s─â admiri arhitectura┬á ╚Öi coloritul viu al str─âzilor ╚Öi mai ales al pie╚Ťelor din Night City. NPC-urile au fost redate f─âr─â erorile mai mult sau mai pu╚Ťin┬á haioase pe care le ├«nt├ólneai la ├«nceput, imediat dup─â lansarea jocului ╚Öi nu putem s─â nu apreciem faptul c─â toate problemele care alt─âdat─â stricau atmosfera par s─â fi fost eliminate de produc─âtori.

Sistemul s-a comportat foarte bine și în benchmark-uri, în 3DMark TimeSpy atingând un scor impresionant de 13.889 de puncte, iar în PCMark urcând până la 7731 de puncte. De asemenea, în Cinebench R23, sistemul a atins o valoare de 10.837 puncte.

Dac─â vrei s─â ├«ncepi anul cu un sistem nou, care s─â garanteze performan╚Ťe f─âr─â b─ât─âi de cap,┬á MYRIA TUF V1 Powered by ASUS este ideal g├óndit pentru o multitudine de sarcini de lucru posibile. Sistemul str─âluce╚Öte nu doar gra╚Ťie ilumin─ârii RGB spectaculoase, ci ╚Öi datorit─â performan╚Ťelor excelente ├«n multimedia ╚Öi jocuri. Vedeta r─âm├óne excelenta plac─â grafic─â NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB, care ├«╚Ťi ofer─â exact nivelul de performan╚Ť─â de care ai nevoie ╚Öi o face silen╚Ťios ╚Öi eficient, f─âr─â s─â creasc─â inutil temperaturile, nici chiar atunci c├ónd ruleaz─â jocuri solicitante la set─âri grafice maxime.

