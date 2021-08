Newline Flex – monitor cu touch si cu Pen

Am testat zilele acestea un produs mai deosebit. Este prima data cand am folosit asa ceva si recunosc ca mi-a placut. Totusi, un astfel de monitor nu este pentru oricine si consider ca doar cei care sunt cu adevarat productivi se pot bucura de asa ceva.

Este un monitor pana la urma, dar are cateva avantaje care il fac sa fie mai presus de atat. Newline Flex este o solutie pentru oamenii productivi si ofera cateva avantaje majore in cazul in care petreci mult timp la birou.

Se presupune ca vei conecta acest monitor la o unitate desktop sau la un laptop. Eu l-am conectat la un laptop. Este un monitor de 27 de inch cu rezolutie 3840 x 2160, boxe integrate, luminozitate de 350cd/m2, contrast 1000:1, touchscreen si o conectica bogata.

Ce il face sa fie un monitor special sunt cateva aspecte clare: functia touchscreen, Pen-ul oferit in pachet, difuzoarele absolut fantastice, conectica bogata si camera web de buna calitate.

Ecranul este touchscreen si raspunde excelent la atingere. Este un avantaj pentru cei care lucreaza la birou si mai ales pentru cei care au prezentari de facut sau chiar diverse grafice. Este usor de folosit cu Pen-ul din dotare.

Ca sa fie si mai usor de utilizat cu Pen-ul, monitorul are un picior simplu de ajustare care permite o inclinare generoasa.

Difuzoarele de 20W sunt in format 2.1. Au un volum foarte ridicat si se aud clar. Poti sa dai o petrecere cu ele. Sunt fabuloase si sunt la nivelul unui sistem audio 2.1 dedicat. Fara exagerare. Se aud bine de tot.

Pe partea de conectica dispune de: 1x HDMI 2.0, 1xUSB 3.0, 1x USB C, 1x USB B, 2x jack audio Line In si Line Out. Prin portul USB C ofera 60W, deci puteti alimenta un laptop si automat scapati de un cablu. Este perfect asa.

Monitorul ofera o camera web excelenta care filmeaza 4K la un unghi de 120 de grade. Dispune de 8 microfoane care atenueaza zgomotul de fond, anuleaza ecoul si ofera un sunet excelent in conferintele video. Este o camera mare pusa pe partea de sus a monitorului si ofera inclusiv tehnologia Intel SDM Ready. Este compatibil inclusiv cu Windows Hello.

Pen-ul este de tip MPP cu 1024 puncte de presiune. Este precis, se misca bine, poti lucra fara probleme cu el si chiar l-am pasat unei prietene arhitect si a reusit sa deseneze cu el fara probleme. Este ok.

Ce nu mi-a placut mie a fost design-ul. Este o chestie subietiva, insa as fi preferat sa-l vad mai bine facut. Ecranul are o barbie generoasa deoarece in partea de jos sunt difuzoarele. Totusi, imi lasa impresia ca ar fi pe slider si ecranul ar putea cobora peste difuzoare si sa le acopere elegant.

Sunt si 5 butoane rapide in coltul din dreapta pentru microfon, camera, volum si meniu. Apropo, puteti prin meniu sa navigati prin touch, genial. Este foarte rapid asa.

Meniul arata bine si gasiti setari clasice, nimic iesit din comun. Va las poze sa vedeti.

Cum spuneam, desing-ul este subiectiv. Monitorul este bine facut, doar ca zic eu ca putea sa arate un pic mai bine. Apreciez totusi cum a fost proiectat piciorul pe care sta.

Un astfel de monitor costa la Cel.ro aproape 5000 lei.